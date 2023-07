Padilha confirma que deputado Celso Sabino comandará o Turismo

HL Henrique Lessa

(crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Apesar da sobrevida de Daniela Carneiro, o ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, indicou que o deputado Celso Sabino (União-PA) comandará o Ministério do Turismo. “O presidente Lula e eu nos reuniremos com o presidente e os líderes do União Brasil, em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo”, disse Padilha, em nota.

Antes, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, confirmou que a ministra colocou o seu cargo à disposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que ela “já tem conhecimento” que será indicado um novo nome para comandar o Turismo.

Questionado sobre quando a ministra sairia, Pimenta reafirmou que as discussões só devem começar na próxima semana e que trocas só devem ocorrer a partir do período do recesso do Congresso Nacional.

A expectativa, no entanto, é de que nesta sexta-feira (7/7) Lula se reúna no Palácio da Alvorada com os líderes do União Brasil: o senador Davi Alcolumbre (AP); os deputados Celso Sabino (PA), Elmar Nascimento (BA) e Luciano Bivar (PE), presidente da legenda. Só depois disso deve ser feito o anúncio oficial sobre a troca no Turismo.



Veja a nota de Padilha na íntegra:

Hoje, o presidente Lula e eu recebemos, no Palácio do Planalto, a minha colega Daniela Carneiro, acompanhada do prefeito Waguinho. Na conversa, pudemos esclarecer as questões partidárias que motivam a troca no Ministério do Turismo, e a ministra demonstrou sua compreensão com a decisão do governo.

O presidente agradeceu a ministra pelo excelente trabalho feito pela recuperação do Turismo no Brasil e pela disposição dela de permanecer contribuindo com o governo no Congresso, com o protagonismo de ser a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro.

O presidente Lula e eu nos reuniremos com o presidente e os líderes do União Brasil, em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo, dando continuidade ao trabalho pela recuperação de um setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.