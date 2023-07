Hospital informa ao STF que Roberto Jefferson pode receber alta

RS Renato Souza

(crédito: Valter Campanato/Ag. Brasil)

O Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, informou o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (10), que o ex-deputado federal Roberto Jefferson tem condições de receber alta médica. Ele estava preso, mas foi liberado em junho pelo ministro Alexandre de Moraes para internação na unidade de saúde particular.



Jefferson foi preso ao atacar uma equipe da Polícia Federal que foi até a casa dele, cumprir um mandado expedido pelo Supremo. O ex-parlamentar utilizou uma arma de elevado poder de fogo e granadas contra os policiais. A viatura da corporação ficou destruída e dois agentes se feriram.

Ele foi preso no Complexo de Bangu, mas a defesa pediu internação hospitalar por quadro de saúde delicado, como apatia, insônia, distúrbio depressivo e inapetência (falta de apetite) e dificuldade de ingestão alimentar". Moraes determinou, na decisão, que a saída do presídio teria validade apenas para tratamento médico.

Em comunicado enviado ao Supremo, o hospital informou que Jefferson passou por exames e teve melhoria no quadro. "O paciente não apresenta febre há 4 dias e tem culturas de sangue e urina negativas e tem condições clínicas de alta hospitalar".

Para avaliar a situação clínica, foram feitos exames como tomografia do crânio, eletrocardiograma e ressonância de abdome, crânio e próstata.

