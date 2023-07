Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid depõe à CPMI; acompanhe ao vivo

CB Correio Braziliense

A CPMI dos atos antidemocráticos escuta, nesta terça-feira (11/7), o depoimento do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A expectativa é que a oitiva no Senado Federal comece às 9h.

O militar está preso desde 3 de maio por suspeita de fraude em cartões de vacinação contra covid-19 do ex-presidente, dele e de sua própria família. Mauro Cid deverá ser questionado sobre o conteúdo de cunho golpista encontrado no celular dele pela Polícia Federal. A perícia no aparelho descobriu uma troca de mensagens com coronel Jean Lawand Junior em que os dois discutem a tomada do poder após Bolsonaro perder às eleições. Lawand foi ouvido pela CPMI em 27 de junho.

Cid, no entanto, tem o direito de ficar calado em questionamentos que possam incrimina-lo. O depoimento dele era para ter acontecido na semana passada, mas foi adiado após a Câmara dos Deputados fechar a agenda para a discussão de assuntos da área econômica.

