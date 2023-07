Deputada Erika Hilton fecha contrato com agência de modelos

RG Rafaela Gonçalves

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) fechou contrato com a agência de modelos Joy Model Management. O anúncio foi feito no Instagram oficial da empresa, que celebrou a parceria e destacou a trajetória política da parlamentar como "uma das mais potentes vozes em prol do combate ao preconceito".

“Ativista admirável, engaja-se pelo respeito à diversidade, por direitos e equidade. Uma das ‘100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2022’ pela BBC. Deputada Federal, Vereadora mais votada do Brasil em 2020, além de duas vezes presidenta da Comissão de Direitos Humanos de São Paulo. Seja muito bem-venda à Joy”, diz a legenda da publicação, acompanhada de um vídeo em que Erika aparece protagonizando ensaios fotográficos e em passarelas de moda.

Os comentários da postagem são repletos de elogios à deputada. De acordo com assessoria da parlamentar, o novo contrato diz respeito à vida pessoal de Erika, que cumpre mandato até 2027.

Hilton já foi capa de diversas revistas femininas e de moda. No ano passado, ela desfilou na São Paulo Fashion Week, o mais importante evento do gênero no país. Em outubro de 2022, a parlamentar tornou-se, ao lado de Duda Salabert (PDT-MG), a primeira pessoa transgênero a se eleger para o Congresso Nacional.

