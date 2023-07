Esposa de Nikolas Ferreira diz que vai ser mãe e deputado reage: 'O quê?'

Ed Estado de Minas

O deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PL) declarou neste domingo (16/7) que vai ser pai. A revelação, que surpreendeu o parlamentar, foi feita pela esposa, a modelo Lívia Bergamim Orlett, que gravou um vídeo com a reação.

"O quê? Não, mentira. Não. O quê, amor? Não, você está brincando. Não. É mentira. Quê? Você está zoando. Meu Deus do céu, está estava preparado para isso. Você está zoando? Caraca, amor. Estou muito feliz. Meu Deus, estou muito feliz, amor. Nossa. Estou muito feliz", disse Nikolas na gravação, publicada em sua página no Instagram.

O vídeo começa com o deputado se preparando para abrir uma caixa de presente branca, no que Lívia responde uma dúvida de Nikolas "comprei com meu cartão".

