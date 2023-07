IC Izabella Caixeta - Estado de Minas

Erika Hilton propõe criação de cotas para trans em Universidades Federais - (crédito: EM Política)

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) apresentou ontem um projeto de lei (PL) que visa criar cotas para garantir o acesso de pessoas trans e travestis nas Universidades Federais a fim de combater desigualdades enfrentadas por essa população. Serão destinadas no mínimo 5% de vagas para cada curso e turno.



"A medida visa combater crueldades históricas que nos atingem: 90% das pessoas trans vivem da prostituição. Mesmo sendo ao menos 2% da sociedade brasileira, somos apenas entre 0,1% e 0,3% das pessoas em Universidades Federais", escreveu Erika no Twitter.



O projeto foi criado pela parceria entre 15 organizações e movimentos trans e travestis da sociedade civil e tem como objetivo abranger 63 universidades federais brasileiras e 38 institutos federais. O PL ainda prevê que, caso o número de vagas destinado a esta cota não sejam preenchidas, as mesmas serão revertidas para ampla concorrência.



Para ser considerado pertencente à população trans, será adotado o critério de autodeclaração e ficará a cargo de cada instituição de ensino estabelecer um processo para confirmação da autodeclaração.



Ao divulgar o PL, a parlamentar lembra que parte desse grupo ainda enfrenta muito preconceito e não conta com nenhum amparo das famílias. Segundo ela, o diploma universitário é um caminho importante para que trans e travestis possam conquistar independência econômica e empregabilidade.



"O diploma do ensino superior pode concretizar o sonho de muitas de nós de sairmos das ruas, e, para as mais jovens, a possibilidade de nunca entrar nessa vida", declara.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.