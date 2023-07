Ed Estado de Minas

Janja posta foto com a ministra da Saúde: 'Barbie girls' - (crédito: Janja/Twitter/Reprodução)

Em clima de estreia do filme 'Barbie', nesta quinta-feira (20/7), a primeira-dama Janja da Silva publicou uma foto com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e anunciou que semana que vem fará uma live com a gestora.



De rosa, assim como a identidade visual do longa-metragem da boneca mais famosa do mundo, ambas participaram do evento de lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ao lado do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Apesar do programa pouco ter a ver com a pasta comandada por Nísia, a presença da ministra pode ser vista como uma forma de demonstrar apoio a sua permanência no cargo, cobiçado pelos partidos do centrão. Nos últimos eventos, Lula tem feito questão de ressaltar que não usa o ministério da Saúde como moeda de troca por apoio no Congresso Nacional.



"Tem pessoas e funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente: a Nísia não é ministra do Brasil, ela é minha ministra", disse o presidente durante o evento de sanção da lei do Mais Médicos, no dia 14 de julho.