Gleisi sobre Bolsonaro: 'Golpe fracassou e fica de vitimismo nojento'

Ed Estado de Minas

Gleisi sobre Bolsonaro: 'Golpe fracassou e fica nesse vitimismo nojento' - (crédito: EM Política)

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), voltou a atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelas redes sociais, neste domingo (23/7). Ela afirma que ele vai responder por "todo o mal" e pontuou uma série de escândalos que vieram à tona com o fim do governo.



Gleisi cita as distorções contábeis de R$ 202 bilhões, referentes ao ano de 2022, encontradas em cinco ministérios de Bolsonaro por auditoria da Controladoria Geral da União (CGU). "O povo tá vendo quem destruiu tudo e roubou a rodo. Até as contas dos ministérios não batem", disse.

A petista também ressaltou que Bolsonaro fez gastos excessivos com o dinheiro público, tendo usado a "máquina" na tentativa de se reeleger em 2022, além de ter tentado tomar posse de jóias que eram patrimônio do Estado. "O golpe fracassou e agora inelegível mentiroso fica com esse vitimismo nojento. Chora e aceita que dói menos. Vai responder por todo o mal", completou.





Bolsonaro dizer que deixou Lula assumir a Presidência da República é discurso pra quem acredita em terra plana. O povo tá vendo quem destruiu tudo e roubou a rodo, até as contas dos ministérios não batem. O genocida deixou R$ 202 bilhões em fraudes contábeis. Perdulário com o... %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 23, 2023

As distorções nas contas do governo Bolsonaro foram publicadas em abril deste ano, mas notificadas apenas na última quarta-feira (19/7). Conforme os relatórios, o Ministério da Agricultura registrou inconsistências de R$ 142,9 bilhões.