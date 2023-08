Bolsonaro: "Lula não dorme sem falar de mim o dia todo"

Ed Estado de Minas

Bolsonaro reclamou do tratamento que sofre enquanto presidente em diversas esferas - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu uma entrevista especial de Dia dos Pais neste domingo (13/8) ao canal "Te Atualizei". Ele afirmou que a vida após a presidência da República é menos intensa, mas que ainda se preocupa mais com o Brasil do que consigo mesmo, citando uma série de temas.



Bolsonaro reclamou do tratamento que sofre enquanto presidente em diversas esferas. Especificamente quanto a seus direitos, ele voltou a citar o caso dos Carros Blindados, que teriam sido negados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando retornou de um período de quase quatro meses nos Estados Unidos.

"Um ex-presidente tem direito a oito carros. Confesso que quando era deputado, achava exagero. Mas no meu caso, eu não posso ir na padaria pelo assédio e também pela possibilidade de uma outra ação. Porque se tá a imprensa contra mim, o Lula não dorme sem falar de mim o dia todo, é sinal de que estamos importunando", disse Bolsonaro.



Na época, a Casa Civil explicou que nenhum ex-presidente teria direito a utilização de carro blindado. "Conforme prevê a Lei no 7.474 (...) os ex-presidentes têm direito a dois veículos oficiais e os respectivos motoristas".



O ex-presidente ainda pontua que não gosta de falar de si mesmo, mas afirma que tem uma expressão nacional política muito forte. Bolsonaro usou a referida popularidade para explicar os valores milionários recebidos em PIX, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).