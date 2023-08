PF faz buscas contra homem que ameaçou Moraes e disse ser membro da Al-Qaeda

Renato Souza

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (17) um mandado de busca e apreensão contra um homem acusado de fazer ameaças contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a corporação, pela internet, o suspeito disse que faz parte da entidade terrorista Al-Qaeda e ameaçou explodir uma bomba.



As buscas ocorreram em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O mandado foi expedido pela 8ª Vara de Justiça Federal do Rio Grande do Norte. "O alvo do mandado judicial se auto intitulava integrante da organização terrorista Al-Qaeda e, por meio de redes sociais, proferiu xingamentos e ameaça de morte contra um ministro de Supremo Tribunal Federal, tendo externado a intenção de explodir uma grande bomba em nome do grupo criminoso", informou a PF, em nota.

Durante as diligências, os investigadores apreenderam telefones, computadores e outros documentos e equipamentos eletrônicos que podem ajudar na investigação. O caso corre sob sigilo na Justiça Federal.

A Al-Qaeda é um grupo terrorista do Oriente Médio que teria articulado e colocado em prática os atentados que ocorreram em 11 de setembro de 2011, nos Estados Unidos. Na ocasião, aviões civis sequestrados por terroristas foram jogados contra duas torres em Nova York. Também ocorreu um ataque contra o Pentágono, sede da Defesa do país.