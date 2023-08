Hacker diz na CPMI que uma das senhas do sistema do CNJ era '12345'

Helena Dornelas

Delgatti foi preso no dia 2 de agosto após uma operação da Polícia Federal - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Durante o depoimento à CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro, nesta quinta-feira (17/8), o o hacker Walter Delgatti Neto disse que, ao invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), utilizou senhas como “123mudar”, “CNJ123” e "12345".

O comentário de Delgatti veio após ser questionado pela deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) sobre o plano de invasão ao sistema do CNJ. A deputada disse que tinha informações de que as senhas eram “simples” e “idiotas”, o que foi confirmado pelo hacker.

“A senha root, que é a senha master, que tem acesso a tudo, era ‘123mudar’, e a segunda senha, mais segura, era ‘CNJ123’”, respondeu Walter Delgatti Neto.

Delgatti foi preso no dia 2 de agosto após uma operação da Polícia Federal, que também mirou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O hacker disse que inseriu no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ um falso mandato de prisão contra o Ministro Alexandre de Moraes, e que fez isso a pedido de Zambelli.

No depoimento, Delgatti disse acreditar que o objetivo do plano seria "anular o resultado da eleição e a posse do presidente Lula", e que recebeu R$ 40 mil de Zambelli para "invadir qualquer sistema do Judiciário".