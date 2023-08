Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por invadir celulares da Lava-Jato

Henrique Lessa

Juiz afirmou que Delgatti pretendia extorquir envolvidos e vender informações obtidas na invasão - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O hacker Walter Delgatti Neto foi condenado, nesta terça-feira (21/8), a 20 anos de prisão pela invasão a celulares de autoridades, procuradores e juízes da Operação Lava-Jato, como o atual senador Sérgio Moro (União-PR). O vazamento é alvo da Operação Spoofing, da Polícia Federal. A decisão é do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, que ressaltou a intenção do homem em extorquir a pessoas envolvidas.

A sentença condenatória aponta que ficou comprovada a invasão dos celulares de diversas autoridades e diz que"a amplitude das vítimas é imensa e poderia render inúmeras ocasiões de extorsões". O juiz destaca que Walter Delgatti, além de invadir os telefones, propôs vender o material hackeado para a imprensa por R$ 200 mil.

“Seus ataques cibernéticos foram direcionados a autoridades públicas, em especial agentes responsáveis pela persecução penal, além da grande quantidade de alvos vítimas desta interceptação de comunicação telefônica (126 pessoas). É reincidente, conforme comprova sua ficha criminal, e possui outros registros penais”, escreveu Ricardo Augusto Soares Leite.

A decisão do magistrado também considerou o hacker como “líder da organização criminosa” responsável pelas invasões. Além de Delgatti, foram condenados: Gustavo Henrique Elias Santos — 13 anos e 9 meses; Thiago Eliezer Martins Santos — 18 anos e 11 meses; Suelen Priscila de Oliveira — 6 anos; e Danilo Cristiano Marques — 10 anos e 5 meses.

Atualmente, Delgatti está preso preventivamente, mas em função de outra investigação — que apura a invasão de sistemas do Judiciário, supostamente por solicitação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).