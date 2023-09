Vídeo: Heleno ataca relatora após pergunta sobre urnas: "É pra ficar puto"

O general Augusto Heleno Ribeiro Pereira perdeu a compostura ao ser perguntado se as eleições de 2022 foram fraudadas. Ao final dos questionamentos feitos pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, ela pediu a opinião do militar sobre o pleito do ano passado e o provocou dizendo que ele teria mudado de opinião sobre a integridade das eleições. Nesse momento, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) se alterou.

“Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas?”, perguntou a relatora. “Já tem o resultado das eleições, já tem o novo presidente da República, pô, não posso dizer que foram fraudadas”, respondeu o general.

Depois da resposta de Heleno, a senadora o provocou dizendo que ele teria “mudado de ideia”. “Ela fala as coisas que ela acha que estão na minha cabeça, porra, é para ficar puto, né. Puta que pariu”, reclamou o ex-GSI.

O general Heleno depõe, nesta terça-feira (26/9), na CPMI que investiga as ações e omissões que levaram aos atos de vandalismo nos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro.