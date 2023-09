Ministérios lançam projeto para incentivar o turismo regional

O Ministério do Turismo, sob comando de Celso Sabino, e o Ministério de Portos e Aeroportos, de Silvio Costa Filho, lançaram nesta terça-feira (26/9) o projeto Conheça o Brasil: Voando. A maior oferta de voos, stopover e propagandas pretendem incentivar os brasileiros a conhecerem mais o próprio país.

“Essa campanha vai cuidar de informar e divulgar aos brasileiros a possibilidade de fazer turismo no Brasil a preços acessíveis. Vamos lançar uma nova malha aérea para essa próxima temporada, as companhias também fizeram um esforço para anunciarem as novas rotas que passarão a ser alcançadas e a maior frequência de voos, que vai permitir mais viagens. Até o final do ano, ou no máximo em janeiro, também deve ser lançado a política do stopover. Muitos já conhecem, é implementado por várias companhias internacionais. Um passageiro que adquire uma passagem para o destino final e esse destino tem uma escala pode ficar mais de 24 horas na cidade e desfrutar dos atrativos turísticos daquele lugar. Pode ser feito na ida ou na volta da viagem” explicou o ministro de Turismo, Celso Sabino.

Complementando, o ministro Silvio Costa comentou sobre os brasileiros não viajarem dentro do próprio país. “O Brasil tem hoje 100 milhões de passagens por ano, mas apenas 15% são do Brasil. Isso significa dizer que o brasileiro viaja menos que o colombiano, que o chileno, que o norte-americano. Temos um grande potencial para avançar no setor aéreo do país e, na hora que o setor cresce, nós estamos falando de desenvolvimento e geração de emprego e renda do país”, afirmou.



Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), elogiou o esforço dos dois ministros e o trabalho conjunto para favorecer o setor. “Quando vários ministérios se unem em torno de uma pauta, a gente está muito perto de conseguir política pública para o setor. O turismo hoje representa é 8% do PIB do Brasil e pode ser muito mais do que isso. É no turismo a economia do século 21”, comentou.



Por fim, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, discursou sobre o desenvolvimento do setor no atual governo. “Um dos grandes esforços que tem o presidente Lula, nesse esforço de liderança, de reabilitar o país um ambiente de união e reconstrução é desde o começo termos construindo instancias e espaços de dialogo e parceria. Esse esforço aqui é uma parceria entre poder público e o setor privado nacional e internacional que investe no nosso país”, finalizou.