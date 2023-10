Vídeo: senador Eduardo Girão repreende o aborto mostrando embrião no plenário

O Dia do Nascituro é celebrado em 8 de outubro e ganhou uma homenagem no plenário do Senado, nesta quinta-feira (5/10). O senador Eduardo Girão (Novo-CE) iniciou presidindo a sessão parlamentar e, depois, a cedeu para a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Mostrando um embrião de plástico, ele repreendeu o aborto e comentou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto.



"Quem sabe porque hoje o dia é tão especial? 35 anos da Constituição do Brasil hoje. Em seu artigo 5º, que é cláusula pétrea, passava a garantir o direito da vida como inviolável. Nós estamos celebrando o mais básico dos direitos, o de nascer", iniciou o senador Girão.

Imediatamente depois, ele mostra um embrião de plástico e afirma que, daquele tamanho, "o bebê já tem vida". Ele também considera a vida da mulher que realiza o ato como "devastada", com "consequências psicológicas e espirituais". Veja abaixo trecho do discurso do parlamentar.



Como já era esperado, após recente embate entre os poderes Legislativo e Judiciário, o parlamentar comentou sobre a atuação do STF em pautas do Congresso.



“Até o ativismo no STF está colaborando para essa realidade (de defesa da vida). São duas vidas devastadas com relação a essa situação. Então, sem pré-julgamento nenhum, a gente vai ouvir aqui entidades que acolhem mulheres porque, muitas vezes, nós homens somos os responsáveis pelo aborto. Nós o exigimos, somos corresponsáveis, pelo aborto quando a gravidez não foi planejada”, comenta Girão. Ele ainda ataca diretamente a ministra aposentada do STF. “A ministra Rosa Weber resolveu se aposentar, infelizmente, deixando um legado macabro ao colocar em pauta a ADF 442 do PSol que tem o objetivo de legalizar o aborto até a 12ª semana”, afirmou.



Após o discurso, a senadora Damara Alves (Republicanos-DF) assumiu a mesa, por convite de Girão. Rapidamente, ela comentou que está há 30 anos na “luta em prol da vida”.