Randolfe: Constituição de 1988 trouxe "mais longevo período democrático"

O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), afirmou, nesta quinta-feira (5/10), que a Constituição de 1988 trouxe “o mais longevo período democrático da nossa história”. “Desde a República, em 1889, nós nunca tivemos um período de mais de 35 anos de democracia”.



“Divergir sim, descumprir jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: mandar os patriotas para cadeia, o exílio e para o cemitério. Esta epígrafe da expressão do discurso de uma das mais belas peças de oratória brasileira deve ser sempre lembrada para nós”, declarou o parlamentar, em referência ao discurso de Ulysses Guimarães, então deputado, em 5 de outubro 1988, na promulgação da Constituição.

“Deve ser lembrada toda vez que a Constituição for ofendida, toda vez que os Poderes da República, tal qual ocorreu no 8 de janeiro, forem invadidos e aviltados. Deve ser lembrado toda vez que a democracia estiver sob ameaça”, completou ele.

O senador participou da solenidade do Congresso Nacional que comemorou os 35 anos da Constituição, conhecida como "Constituição cidadã". A ocasião está sendo celebrada pelos parlamentares desde quarta-feira (4) e os ataques aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro também foi lembrada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram este prédio no último 8 de janeiro, com o intuito de vilipendiar a nossa democracia”, disse o deputado, na abertura do seminário de 35 anos da Constituição de 1988, na quarta (4).

“E foi sob o amparo da mesma Constituição que, no dia seguinte, estávamos reunidos neste recinto, para reafirmar que a Casa onde o povo brasileiro se faz representado permanece de pé, imbuída da obrigação de estabilizar e legitimar o poder que emana do povo. É este o melhor gesto que podemos oferecer ao celebrarmos os 35 anos da Constituição Federal”, completou Lira.