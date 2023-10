Eduardo Bolsonaro passa por cirurgia nas pálpebras para tirar ‘olho pesado’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro passou por uma cirurgia de blefaroplastia para corrigir pálpebras caídas, um procedimento também realizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A cirurgia foi realizada pela cirurgiã plástica Patrícia Moura e tinha como objetivo evitar danos à visão de Eduardo Bolsonaro. A médica explicou ao Notícias da TV que o político, de 39 anos, procurou ajuda devido à sensação de peso nos olhos e uma aparência caída no olhar.

A especialista identificou a presença de excesso de pele acima dos olhos, queda das sobrancelhas e ptose, uma condição que pode comprometer a visão ao limitar o campo visual. A cirurgia foi considerada rápida e a recuperação tende a ser tranquila. Embora tenha usado laser de CO2 para minimizar inchaço e hematomas, a médica recomendou repouso e o uso de colírios e pomadas para auxiliar na cicatrização.

Os custos do procedimento variam de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, considerando fatores como a extensão da cirurgia nas pálpebras superiores ou inferiores. A intervenção teve como objetivo melhorar a aparência estética e também a qualidade de visão do deputado, um procedimento cada vez mais comum em diversas faixas etárias.