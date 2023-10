Michelle Bolsonaro alfineta Janja: "Só tem vocação para turistar"

A presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, disse hoje (7/10) no encontro do partido em Belo Horizonte, que "o atual governo só sabe mentir, roubar e destruir". Michelle também alfinetou a atual primeira-dama Janja Lula da Silva. Segundo ela, "a atual só tem vocação para turistar e para aumentar seu álbum de fotos".



Michelle participa de um encontro de mulheres, no Expominas. No local, gritos de "Lula ladrão", da militância bolsonarista.



Amanhã, a ex-primeira-dama participa da marcha contra o aborto, que vai se concentrar a partir das 7h da manhã, na Praça da Liberdade. A passeata está marcada para sair às 9h em direção à Savassi.





O ato foi convocado por parlamentares bolsonaristas em resposta a possibilidade da legalização do aborto até 12 semanas de gravidez ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Michelle também descreveu o estágio da gravidez até às doze semanas e afirmou que a Justiça quer "matar essas crianças".