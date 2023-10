O Ministério da Defesa afirmou, na manhã deste domingo (8/10), que vai buscar brasileiros que estão na região do conflito entre Israel e o Hamas, iniciado após um ataque surpresa sem precedentes dos fundamentalistas islâmicos ligados à Palestina.

Em coletiva de imprensa, o ministro da Defesa, José Múcio, informou que uma missão com seis aeronaves vão voar até o local para trazer os brasileiros. No momento, o governo brasileiro conversa com as embaixadas de Israel, Cisjordânia e outras da região para levantar uma lista com os brasileiros que querem voltar ao Brasil.

O primeiro avião, com capacidade para 220 passageiros, será enviado ainda neste domingo (8/10) à Tel Aviv. A previsão é de que ele retorne ao país no fim da tarde desta segunda-feira (9/10) ou no início da manhã da terça (10/10). Também serão enviados médicos e psicólogos para auxiliar os brasileiros que serão resgatados.

O governo também vai ser destinado a outros países para buscar outros brasileiros.