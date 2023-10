Defesa de Ronaldinho reage a indiciamento: "Querem ganhar holofotes"

A defesa do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho reagiu na noite desta segunda-feira (9/10) a aprovação do relatório final da CPI das Pirâmides Financeiras, da Câmara, que o incluiu entre as 45 pessoas com pedido de indiciamento. A comissão concluiu que a empresa 18K Ronaldinho, ligada ao ex-atleta, está vinculada a negócios de criptomoedas, com promessas de dinheiro fácil para o investidor, com lucro de 2% e 400% de rentabilidade.



O advogado Sérgio Queiroz, que defende o jogador, diz que não há qualquer indício de prova de ilícito e que os parlamentares da CPI querem holofotes em cima de personalidades. "Inexiste qualquer mínimo indício de prova de qualquer ilícito. A CPI sequer se preocupou em ouvir os proprietários da empresa 18k.Trata-se de tentativa de ganhar os holofotes através de nomes de personalidades", afirmou o advogado, numa nota curta.



Queiroz se referia a dois sócios dessa empresa, acusados por Ronaldinho de ter explorado seu nome de forma criminosa. O ex-atleta da seleção e seu irmão e empresário Assis Moreira tiveram pedidos de indiciamento feitos pelo relator, deputado Ricardo Silva (PSD-SP), acusados da prática dos crimes de estelionato, lavagem de bens e capitais, gestão fraudulenta e pelo crime de operação de instituição financeira sem autorização.



"Diante do suporte probatório delineado no relatório, indefensável a tese de Ronaldo de Assis Moreira e Roberto de Assis Moreira de não sabiam que a 18RONALDINHO e a 18kwatches não se tratava de um esquema fraudulento. A fim de melhor compreender a situação em análise, colacionamos diagramas explicativos da relação estreita entre Marcelo Lara, sócio fundador investigado por esta comissão, que encontra-se foragido, e Ronaldo de Assis Moreira", concluiu o relator.



Ronaldinho chegou a depor na CPI e chegou a ser elogiado por alguns deputados, no final. O presidente da CPI, Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), chegou a contar que tinha uma camisa do Flamengo com autógrafo do ex-jogador no seu escritório, no Rio.