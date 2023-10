Drauzio Varella desmente Boulos e nega estar na campanha do pré-candidato a prefeito de SP

O médico Drauzio Varella negou nesta terça-feira, 17, que faça parte da equipe da pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL) a prefeito de São Paulo. Em evento na segunda-feira, 16, Boulos disse que Drauzio integra o grupo formado para debater propostas para lidar com a Cracolândia.

Após a declaração do pré-candidato, a equipe de comunicação da Rede Globo, onde o médico trabalha, divulgou uma nota na qual afirma que Drauzio "não tem envolvimento com nenhum partido ou candidato".

Já Boulos disse, também via assessoria de imprensa, que fez um convite a Drauzio para debater o tema, mas que sua fala na coletiva de imprensa "induziu ao erro". "O deputado fez a Drauzio apenas um convite para debater institucionalmente o tema da Cracolândia. Temos ciência de que, por razões contratuais, Drauzio sequer pode ter vínculo formal com qualquer campanha ou candidatura. A fala do deputado durante a coletiva de imprensa, porém, induziu ao erro", diz a nota do pré-candidato do PSOL.

A pré-campanha de Boulos tem sido criticada por adversários principalmente por causa do posicionamento do PSOL em relação à greve do metrô e da CPTM no início de outubro. Mais recentemente, o ex-secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, abandonou a pré-campanha por causa do posicionamento de Boulos, que inicialmente não condenou explicitamente os ataques do Hamas à Israel. Após o ocorrido, o deputado federal mudou de posicionamento e condenou os atos do grupo terrorista.

O evento onde ocorreu a declaração de Boulos sobre Drauzio foi a primeira reunião da coordenação política da pré-campanha do psolista. Na reunião, o presidente municipal do PT, Laércio Ribeiro, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar da campanha de Boulos em São Paulo. O encontro reuniu representantes de cinco partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB, PV e Rede.