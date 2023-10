Presidente da EBC é demitido após compartilhar insulto a apoiadores de Israel

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), jornalista Helio Doyle, foi demitido pelo governo federal nesta quarta-feira (18/10), após compartilhar um comentário publicado no X, antigo Twitter, em que chama de "idiota" quem apoia Israel. A decisão foi tomada de maneira célere pelo governo para evitar a escalada de uma possível crise.

"Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante", diz o texto, inicialmente publicado pelo cartunista Carlos Latuff, e compartilhado por Doyle. De acordo com fontes consultadas pelo Correio, junto ao governo, Jean Lima, atual diretor-geral, deve ficar no lugar de maneira interina.

Durante a gestão, Doyle foi criticado, nos bastidores, em razão da inexperiência em tocar projetos como a TV Brasil, uma emissora de televisão de caráter público que é transmitida para todo o país. No período, telejornais locais da emissora foram retirados do ar, reduzindo o espaço para jornalismo regional.

Procurado pelo Correio, Helio Doyle disse, em nota, que foi procurado pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, que manifestou "descontentamento" pelo episódio. Confira a íntegra da nota:

O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado, no X , postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros. Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança em mim depositada por todos esses meses.