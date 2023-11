Benefício para montadoras aproxima Lula e Raquel Lyra ainda mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atuou diretamente para atender, na Reforma Tributária, a um pedido da sua mais nova aliada política fora do eixo petista: a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do PSDB, legenda que é rival histórica do PT.

Durante a votação da matéria, nesta semana, Lula interveio para a aprovação da prorrogação dos benefícios fiscais às montadoras de automóveis no Nordeste e no Centro-Oeste até 2032.

Lyra esteve em Brasília e acompanhou a aprovação da reforma na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, na terça-feira. A todo momento, ela se reunia numa sala reservada com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o senador Humberto Costa (PT-PE) e também o secretário especial da Reforma Tributária, Bernard Appy.

A presença da governadora foi registrada pelo Correio. Foi Costa quem fez a interlocução do presidente com a governadora. Com a intervenção de Lula, o relator da reforma, senador Eduardo Braga (MDB-AM), inseriu os benefícios para essas fábricas. O senador pernambucano gravou até um vídeo agradecendo a ajuda do presidente.

“O governo federal concluiu um acordo para incluir, na Reforma Tributária, a continuidade, até 2032, dos benefícios fiscais do sistema automotivo do Nordeste e do Centro-Oeste. Isso significa que a Jeep continua em Pernambuco, que será beneficiada pela continuidade desses benefícios. E terá a obrigação de promover o processo de transição para os veículos hídricos e elétricos”, destacou Costa.

O benefício seria válido apenas para veículos elétricos ou híbridos, desde que utilizem também o etanol. Costa citou a montadora da Jeep, instalada no estado, marca do grupo Stellantis — que reúne, também, a Fiat, Citroën, Peugeot e RAM. A oposição, em especial os parlamentares das regiões Sul e Sudeste, tentou barrar esse trecho da PEC, batizada por eles de “bolsa Fiat” e “bolsa Lula”. Mas não obtiveram sucesso. No plenário, na votação da reforma, o senador Jorge Kajuru (GO), líder do PSB, chegou a apresentar um destaque para votar em separado o benefício à montadora em Pernambuco, mas acabou retirando após pressão de sua própria legenda. “Minha decisão (de retirar o destaque) é exclusivamente em homenagem às reservas morais do estado de Pernambuco”, anunciou Kajuru no microfone, enumerando, a seguir, vários políticos do estado.

Padrinho

Durante a discussão na CCJ, Wagner afirmou que a governadora contou com o apoio do “melhor padrinho do país” — referindo-se a Lula. Desde a eleição, o presidente tem se aproximado de Lyra. Em eventos juntos, a governadora já foi vaiada por um grupo de petistas e o presidente os repreendeu. Humberto Costa falou dessa ligação dos petistas com Lyra e aposta que possa render parcerias políticas no futuro. Mas não a vê filiada ao PT. No dia seguinte à aprovação do texto no segundo turno, Costa foi ao Palácio do Planalto agradecer o envolvimento de Lula.

O senador foi o cicerone da governadora nos dias que ela passou na capital, trabalhando pela aprovação da emenda que estendeu os benefícios fiscais das empresas automotivas de Norte e Nordeste até 2032. E postou fotos com Raquel Lyra ao lado dos outros senadores pernambucanos, Fernando Dueire (MDB) e Teresa Leitão (PT). “A bancada de Pernambuco no Senado, ao lado da governadora Raquel Lyra, está unida pelo nosso estado, em favor da prorrogação dos benefícios fiscais, que irá garantir empregos, renda e desenvolvimento para os pernambucanos”, salientou em rede social.