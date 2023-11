Alckmin representará o Brasil na posse do presidente do Equador

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (21/11), que o vice-presidente Geraldo Alckmin, representará o Brasil e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na posse do novo presidente do Equador, Daniel Noboa. Alckmin garantiu que a posse, que ocorrerá na próxima quinta-feira (23/11), na Capital equatoriana, Quito, é por enquanto o único compromisso internacional da agenda.

A garantia do vice-presidente ocorre depois de Alckmin ser questionado se poderia também ser escolhido para representar Lula na posse, no dia 10 de dezembro, de Javier Milei na presidência da Argentina. Segundo informações divulgadas por auxiliares de Milei, o eleito não quebrará a tradição e convidará Lula para a sua posse em Buenos Aires.

Lula, contudo, não deve participar da cerimônia, disse o embaixador Celso Amorim, assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais. O motivo seria as declarações de Milei durante a campanha, que afirmou que Lula era um comunista e corrupto, algo visto como uma ofensa pessoal contra o brasileiro.

Mesmo sem Lula, interlocutores do governo garantem que o Brasil enviará um representante para a Casa Rosada no dia 10 de dezembro, na posse de Milei. Além do vice-presidente, o governo Lula ainda avalia o nome do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ou até mesmo o do embaixador brasileiro na Argentina, Julio Bitelli.