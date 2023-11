Lula anuncia novo programa para pessoas com deficiência nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina na tarde desta quinta-feira (23/11), no Palácio do Planalto, o Novo Viver Sem Limite, programa voltado a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. As ações serão anunciadas junto ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, responsável pelo desenvolvimento do texto.

O plano Viver Sem Limite foi lançado em 2011, durante o governo da também petista Dilma Rousseff. Agora, ele receberá atualização com 100 ações divididas em quatro eixos. São eles: gestão e participação social; enfrentamento ao capacitismo e à violência; acessibilidade e tecnologia assistida; e promoção do direito à educação, à assistência social, à saúde e aos demais direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

“O novo Viver sem Limite vem aí com políticas públicas estruturadas pelo governo federal para impactar positivamente a vida das pessoas com deficiência. Serão bilhões de investimentos que com certeza irão mudar muito a condição de cada uma das pessoas com deficiência que estão nos diversos territórios do nosso país”, afirma Antônio José Ferreira, coordenador-geral de Relações Institucionais da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Coordenado pelo MDHC, o programa conta com a colaboração de quase todos os ministérios do governo federal. O evento de lançamento ocorrerá amanhã às 15h no Palácio do Planalto.