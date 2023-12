Lula diz que acordo entre Mercosul e UE "está próximo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia está prestes a ser concluído. "Estamos próximos de fechar esse acordo, que vai beneficiar nossos países. Ótimos encontros em Dubai", escreveu o chefe do Planalto nas redes sociais.

Ele se referiu às reuniões que teve, durante a COP28, em Dubai, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. Lula e Von der Leyen vêm tratando de selar o acerto desde o início do ano, em conversas pessoais e virtuais. O objetivo do petista é finalizar o acordo até a próxima Cúpula do Mercosul, na próxima quinta-feira, no Rio de Janeiro, quando chega ao fim a presidência rotativa do Brasil no grupo.

No X, antigo Twitter, a presidente da Comissão Europeia comentou o encontro desta sexta-feira. "Obrigada por sua liderança, presidente Lula, na luta contra as mudanças climáticas e pelo acordo UE-Mercosul. A UE está empenhada em levar este acordo a termo", escreveu Von der Leyen. Ela também desejou sucesso ao petista na presidência do G20. "Pode contar com o apoio da UE", afirmou. O Brasil assumiu, também nesta sexta-feira, o comando do grupo que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, também a União Africana.

Em nota, o Palácio do Planalto informou que as negociações terão sequência até a Cúpula do Mercosul. "Eles (Lula e Von der Leyen) comentaram que houve avanços significativos nas reuniões entre equipes técnicas dos dois lados, em particular após a última ligação telefônica entre ambos, ocorrida no dia 20 de novembro", disse o comunicado.

Outra agenda bilateral de Lula foi com Pedro Sánchez. Eles trataram da formação do novo governo da Espanha, após as recentes eleições, e reforçaram a necessidade de concluir as negociações em torno do acordo entre Mercosul e União Europeia. A Espanha preside o conselho do bloco europeu.

Hoje, entre as agendas de Lula na COP, está um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron. O país tem colocado regras dificultando a entrada do Brasil no bloco — em março, o governo francês apresentou um termo adicional com novas demandas ambientais além do determinado pelo Acordo de Paris e incluiu sanções pelo suposto não cumprimento de metas. Também na costura do acordo, Lula desembarcará na Alemanha, amanhã.

Presidência do G20

A presidência brasileira no G20 terá a duração de um ano. Nesse período, o país tem como objetivo promover três eixos principais: combate à fome, à pobreza e à desigualdade; desenvolvimento sustentável e reforma da governança global.

Em vídeo nas redes sociais, Lula disse que, ao assumir o posto, o Brasil tem o compromisso de colocar o combate à fome, à extrema pobreza e a desigualdade no centro da agenda internacional. Também citou o compromisso de convencer os países ricos de que não existem dois planetas Terra, que é urgência enfrentar a crise climática.

"O Brasil vai trabalhar com os demais países do bloco para tornar real o lema da nossa presidência do G20: a construção de um mundo justo e um planeta sustentável", enfatizou.