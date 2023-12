Marinha faz campanha com música de Adriana Calcanhoto para mudar imagem

Campanha destaca as ações sociais da Marinha, como a entrega de cestas básicas a ribeirinhos da Amazônia - (crédito: Marinha do Brasil/Divulgação) VINICIUS DORIAVITÓRIA TORRES* VINICIUS DORIAVITÓRIA TORRES*

Em uma iniciativa inédita, a Marinha lança, neste domingo (3/12), na solenidade de troca da Bandeira, na Praça dos Três Poderes, uma campanha publicitária em homenagem ao Dia do Marinheiro (comemorado em 13 de dezembro) com a intenção de resgatar a imagem da Força, que enfrentou sucessivas crises a partir da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022. Um vídeo com a música Maresia, de Adriana Calcanhoto, é a principal aposta para fixar a mensagem de que a Marinha é formada, acima de tudo, por gente do povo, independentemente de gênero, origem, etnia ou posição política.

Todos os militares da Armada que estão na capital foram convocados para comparecer fardados à solenidade, que ocorre todo primeiro domingo de cada mês, organizada em sistema de rodízio com as demais Forças. O local é estratégico para apresentar esse reposicionamento de marca. Praticamente 11 meses depois dos atos antidemocráticos que depredaram as sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a Marinha espera promover uma ocupação cívica da Praça, reforçando o compromisso com seu papel constitucional.

"Lançar a campanha do Dia do Marinheiro na ocasião da última cerimônia do ano de troca do Pavilhão Nacional, especialmente na Praça dos Três Poderes, reveste-se de significado especial e inédito. A Praça (dos Três Poderes) remete à institucionalização e ao respeito aos caros valores da democracia. No que lhe concerne, a Marinha do Brasil, instituição permanente e regular, compartilha, por meio dessa campanha, o sentimento de identidade que congrega marinheiros de profissão e afeição", declarou ao Correio o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen.

Direitos cedidos

A cantora e compositora Adriana Calcanhoto cedeu os direitos de Maresia ao vídeo institucional, que usa como slogan a adaptação do verso "Ah, se eu fosse marinheiro". No vídeo, vira "Ah, se você fosse marinheiro". A música — interpretada pela própria Calcanhoto ­— é acompanhada por militares de todas as patentes em diferentes situações. Um recorte do vídeo, com 30 segundos, foi cedido com exclusividade ao Correio (que pode ser visto clicando no QR Code ao lado). A íntegra do audiovisual, com quase 3 minutos de duração, será disponibilizada nas redes sociais da Marinha a partir deste domingo.

A campanha publicitária também é uma forma de mostrar que a Força superou as desconfianças decorrentes do processo político polarizado no país. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro, está sendo investigado por suposto apoio a uma minuta de decreto de intervenção golpista descoberta pela Polícia Federal. Ele também criou constrangimentos ao atual governo ao não comparecer à posse do seu sucessor, almirante Olsen, em um gesto inédito de descortesia.

A Marinha também abriu procedimentos administrativos disciplinares para apurar a participação de sete militares, entre eles um capitão-de-mar-e-guerra reformado, nos atos de 8 de janeiro.

*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Doria

Saiba Mais Política MP de Contas pede investigação de órgãos federais relacionados à mina em Maceió

MP de Contas pede investigação de órgãos federais relacionados à mina em Maceió Política Na COP28, Lula se emociona e chora ao passar a palavra para Marina Silva

Na COP28, Lula se emociona e chora ao passar a palavra para Marina Silva Política Lula rebate Macron, que disse ser contra tratado entre Mercosul e UE