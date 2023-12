Lula e Janja almoçam no Natal com os repatriados da Faixa de Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 12h desta segunda-feira (25/12) para almoçar com os repatriados da Faixa de Gaza no Hotel de Trânsito da Base Aérea de Brasília. Ele estava acompanhado da primeira-dama Janja Lula e do ministro da Comunicação, Paulo Pimenta.

As autoridades foram recebidas em frente ao prédio pelos repatriados e a representantes da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

O presidente Lula perguntou como todos estavam e por quanto tempo eles viajaram para chegar ao Brasil. Uma pessoa chegou a responder brincando: “De carro, de ônibus ou de avião?”.

O grupo de 30 repatriados estava na zona de conflito e precisou ir até a fronteira com o Egito, em Rafah, para, então, embarcar ao Brasil. De avião, foram cerca de 15 horas até a chegada, no último sábado (23/12), na Base Aérea de Brasília. Desde então, alguns já seguiram aos seus destinos finais em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Outros 21 seguem no Hotel de Trânsito e irão almoçar com o presidente da República.