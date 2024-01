Alckmin confirma Cappelli como novo presidente da ABDI

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, confirmou Ricardo Cappelli como novo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). "Vem para o nosso time agregar sua experiência e compromisso público à missão da neoindustrialização do presidente Lula", escreveu o vice-presidente em mensagem nas redes sociais.

Cappelli já havia adiantado, também pelas redes sociais, que aceitaria o convite. "Recebi e aceitei o convite do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para presidir a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Este é um desafio central do governo do presidente Lula. É a prosperidade que faz as pessoas confiarem na democracia", escreveu.







View this post on Instagram A post shared by Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin_)

Cappelli é ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e deixou a pasta com a saída de Flávio Dino, que será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao assumir a pasta da Justiça, Ricardo Lewandowski, que toma posse nesta quinta-feira (1º/2), decidiu dispensar a cúpula do órgão durante a gestão de Dino.

Na ABDI, Cappelli deve receber um salário de R$ 40 mil. Ele ocupa o lugar de Igor Calvet, que deixou o cargo em setembro do ano passado.