Em meio a polêmica do Pix, Musk afirma que Nikolas Ferreira é um 'homem corajoso'

O bilionário Elon Musk elogiou o deputado federal Nikolas ferreira (PL-MG) no X (antigo Twitter) e chamou o político brasileiro como um “homem corajoso”. Em resposta, Nikolas comentou agradeceu Musk pelo posicionamento. "Você nem imagina o que isso significa para mim e para o Brasil", escreveu.

O dono do X republicou um vídeo com o discurso de Ferreira em cúpula da ONU (Organização das Nações Unidas), em 9 de abril de 2024, que ressalta a insatisfação do deputado com a Esquerda no governo. Nikolas afirma que, embora ele seja investigado pela justiça, “Lula é um corrupto que deveria estar preso”.

Musk é conhecido por apoiar movimentos de direita, e prestou suporte na candidatura do presidente eleito nos EUA, Donald Trump. Embora Musk se apresente como um defensor da liberdade de expressão, discursos preconceituosos já foram atribuídos ao dono da Tesla, do X e da SpaceX.

Nikolas viralizou nas redes sociais nas últimas horas ao publicar um vídeo onde criticava a nova regra de fiscalização das transações financeiras realizadas via Pix, que prevê o monitoramento de movimentações a partir de R$ 5 mil.

Embora o governo federal tenha reafirmado que não há intenção de implementar uma cobrança sobre o Pix, o tema tem sido alvo de desinformação e debates acalorados. No vídeo, Nikolas não apenas abordou a fiscalização, como também sugeriu que a taxação do sistema pode ser considerada no futuro.