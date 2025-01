Plano ferroviário com R$ 100 bi em investimentos será lançado efevereiro

O governo vai lançar, na primeira quinzena de fevereiro, um plano nacional para o desenvolvimento ferroviário. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23/1) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Com previsão de R$ 100 bilhões em investimentos, projeto destinará para iniciativa privada a concessão de cerca de 4.700 quilômetros de novas ferrovias.

Os trajetos prioritários são: Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), Transnordestina, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), o Anel Ferroviário do Sudeste e a Ferrogrão.

“Vamos divulgar os projetos, discutir com o mercado e com os investidores. Vai ser super relevante porque é muito necessário que a gente retire carga e coloque nas ferrovias para evitar os conflitos rodoviários que o Brasil ainda vive", disse o ministro em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O governo prevê um financiamento de até 20% dos recursos necessários para a viabilização das obras, projetando o impulsionamento do transporte de cargas por ferrovias, para a redução de conflitos no modal rodoviário nacional.



O objetivo do plano é conectar regiões estratégicas do Brasil e favorecer o escoamento de produção industrial e agrícola do país, beneficiando os portos do Norte e do Nordeste.

