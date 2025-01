Lula chama Mauro Vieira para discutir deportação de brasileiros pelos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira (27/1) com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir o caso de maus-tratos a brasileiros deportados pelos Estados Unidos, ocorrido no fim de semana.

O encontro é o primeiro compromisso do petista na semana, e ocorre no Palácio do Planalto. Na ocasião, Lula deve debater qual será o posicionamento do Brasil tanto sobre o voo com 88 repatriados, quanto sobre o endurecimento da política externa dos EUA voltada à América Latina.

O Brasil participará na próxima quinta-feira (30) de reunião de emergência da Cúpula dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) para discutir o tema, convocada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Petro se recusou a receber colombianos deportados em aviões militares dos Estados Unidos após o caso de maus tratos denunciado pelo Brasil, o que levou o presidente Donald Trump a anunciar sanções contra o país, que foram parcialmente revogadas após Petro voltar atrás.

Relatos de agressões

Na noite de sexta-feira, um voo com 88 brasileiros deportados pousou em Manaus. Algemados e acorrentados pelos pés, os imigrantes denunciaram agressões físicas por parte dos agentes norte-americanos e condições precárias na aeronave.

O governo brasileiro impediu o voo de continuar para Belo Horizonte, que seria seu destino final, e forneceu atendimento médico e acomodações para os repatriados em Manaus. No domingo (26), o Itamaraty soltou uma nota classificando o tratamento dado aos brasileiros como “inaceitável”, e disse que irá investigar o caso.