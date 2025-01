Lula se reúne com MST em meio à pressão por reforma agrária

Segundo dirigentes do MST, reforma não avançou significativamente no atual governo - (crédito: Platobr)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido, desde as 15h desta quinta-feira (30/01), com representantes da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Palácio do Planalto. O encontro ocorre em um momento de crescente insatisfação do movimento com o ritmo lento da reforma agrária, que, segundo o MST, não avançou significativamente no atual governo.

A principal demanda é o assentamento de 100 mil famílias acampadas, além da demarcação de territórios indígenas e quilombolas. O grupo também cobra metas, prazos e orçamento concretos para as políticas voltadas ao campo.

Estão presentes na reunião o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, criticado pelo MST pela falta de avanço na pauta, a secretária-executiva da pasta, Fernanda Machiaveli, o presidente do Incra, César Aldrighi, o presidente da Conab, Edegar Pretto, e lideranças do MST, como Ceres Hadich, Débora Nunes, Roberto Baggio, Gilmar Mauro, Jaime Amorim e João Paulo Rodrigues.

O encontro é visto como decisivo para alinhar expectativas e definir um plano de ação para a reforma agrária nos próximos anos.

