Análise: Prisão domiciliar de Bolsonaro agrava confronto com STF e tensão com Trump

Motta já deixou claro que considera a anistia um assunto com o potencial de trazer um grande desgaste para o conjunto do Parlamento

A Câmara dos Deputados retoma hoje as atividades parlamentares com o retorno das comissões e sessões plenárias. A retomada dos trabalhos, porém, se dará com o bolsonarismo em pé de guerra. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ontem, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, tem tudo para fazer com que os apoiadores do ex-presidente aumentem a pressão sobre o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para levar a votação do projeto da anistia aos acusados de tentar dar um golpe de Estado no Brasil.

"Um dos principais focos da oposição será o encaminhamento e a votação do projeto de lei que prevê a anistia, que busca corrigir graves injustiças cometidas contra cidadãos brasileiros que, em sua maioria, apenas exerceram o direito constitucional de se manifestar", afirmou o deputado Capitão Alden (PL-BA), um dos vice-líderes da oposição em conversa com o Correio horas antes de Moraes determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro. Com a decisão do ministro, a tendência é essa pressão se potencializar.

Isso não quer dizer, porém, que Motta esteja disposto a ceder aos bolsonaristas. No recesso, ele entrou em confronto com a oposição, que pretendia manter as comissões da Casa funcionado a fim de usar o espaço do Congresso para intensificar a campanha de defesa do ex-presidente — por conta da colocação da tornozeleira eletrônica e pelo impedimento de utilizar as redes sociais.

Além disso, Motta já deixou claro que considera a anistia um assunto com o potencial de trazer um grande desgaste para o conjunto do Parlamento. Além disso, a anistia foi atrelada ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — que teoricamente passa a vigorar amanhã —, a alguma decisão que favoreça Bolsonaro. O ataque da Casa Branca à economia brasileira foi rechaçada com veemência pelos Três Poderes.

Mas, se os bolsonaristas não entrarem em rota de colisão com o Motta, entre os projetos previstos para a pauta de hoje está a criação do Estatuto do Aprendiz, com o projeto de Lei nº 6.461/19, e a proposta que trata do crime de assédio sexual no Código Penal Militar. Também póde ir à votação a Medida Provisória 1.296/25, com medidas para acelerar a concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Também está no horizonte de votações o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe salário de até R$ 5 mil por, mês a partir de 2026 (PL 1087/25). Motta avisou aos líderes que a matéria é prioridade para o semestre.