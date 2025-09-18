PEC da Anistia: veja como votou cada deputado

Assim como o a PEC da Blindagem, a votação contou com amplo apoio da direita - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do Projeto de Lei 2162/2023, que prevê a anistia a condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. Com a aprovação da noite de quarta-feira (17/9), o projeto vai diretamente para o plenário, sem necessidade de passar pelas comissões. Nesta quinta-feira (18/9), o presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) é o relator do caso.

A proposta teve 311 votos a favor, 163 contrários e sete abstenções. Assim como o a PEC da Blindagem, a votação contou com amplo apoio da direita. De autoria do Republicanos, o projeto foi aprovado por todos os deputados PL, Novo, Avante, PRD e Cidadania. O partido que propôs a medida teve uma abstenção, da parlamentar Antônia Lúcia (Republicanos-AC), e o restante dos votos a favor.

O União Brasil teve ampla maioria favorável. Dos 56 votantes, apenas quatro foram contrários à proposta, entre eles os ex-ministros do governo Lula, Juscelino Filho (União-MA), Comunicações, e Daniela Waguinho (União-RJ), Turismo. Fernanda Pessôa (União-CE), Damião Feliciano (União-PB) e Luciano Bivar (União-PE), presidente do partido, também votaram Não. Pauderney Avelino (União-AM) optou pela abstenção.

Entre as 27 unidades da federação, há destaque para os estados de Rondônia e do Tocantins, com oito e seis votantes, respectivamente. Todos os deputados dos dois estados foram favoráveis à medida.

Distrito Federal

Com oito representantes na casa, o Distrito Federal teve cinco deputados a favor e três contra, placar idêntico ao da PEC da Blindagem. Confira os votos.

A favor da urgência do PL da Anistia

Alberto Fraga (PL-DF)

Bia Kicis (PL-DF)

Fred Linhares (Republicanos-DF)

Rafael Prudente (MDB-DF)

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF)



Contra urgência do PL da Anistia

Erika Kokay (PT-DF)

Prof. Reginaldo Veras (PV-DF)

Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Veja como votaram todos os deputados na urgência do projeto da Anistia

Acre

Antônia Lúcia (Republicanos-AC) - Abstenção

Coronel Ulysses (União-AC) - Sim

Eduardo Velloso (União-AC) - Sim

Meire Serafim (União-AC) - Ausente

Roberto Duarte (Republicanos-AC) - Sim

Socorro Neri (PP-AC) - Não

Zé Adriano (PP-AC) - Não

Zezinho Barbary (PP-AC) - Sim

Alagoas

Alfredo Gaspar (União-AL) - Sim

Arthur Lira (PP-AL) - Sim

Daniel Barbosa (PP-AL) - Não

Del. Fabio Costa (PP-AL) - Sim

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) - Não

Marx Beltrão (PP-AL) - Sim

Paulão (PT-AL) - Não

Rafael Brito (MDB-AL) - Não

Amazonas

Adail Filho (Republicanos-AM) - Sim

Cap. Alberto Neto (PL-AM) - Sim

Fausto Santos Jr. (União-AM) - Sim

Pauderney Avelino (União-AM) - Abstenção

Silas Câmara (Republicanos-AM) - Sim

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Amapá

Acácio Favacho (MDB-AP) - Abstenção

Aline Gurgel (Republicanos-AP) - Sim

André Abdon (PP-AP) - Sim

Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) - Não

Josenildo (PDT-AP) - Não

Paulo Lemos (PSOL-AP) - Não

Prof. Marcivania (PCdoB-AP) - Não

Vinicius Gurgel (PL-AP) - Sim

Bahia

Adolfo Viana (PSDB-BA) - Sim

Alex Santana (Republicanos-BA) - Sim

Alice Portugal (PCdoB-BA) - Não

Arthur O. Maia (União-BA) - Sim

Bacelar (PV-BA) - Não

Capitão Alden (PL-BA) - Sim

Charles Fernandes (PSD-BA) - Não

Claudio Cajado (PP-BA) - Sim

Dal Barreto (União-BA) - Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA) - Não

Diego Coronel (PSD-BA) - Não

Elmar Nascimento (União-BA) - Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - Não

Gabriel Nunes (PSD-BA) - Não

Ivoneide Caetano (PT-BA) - Não

João Leão (PP-BA) - Ausente

João Carlos Bacelar (PL-BA)

Jorge Solla (PT-BA) - Não

José Rocha (União-BA) - Sim

Joseildo Ramos (PT-BA) - Não

Josias Gomes (PT-BA) - Não

Leur Lomanto Jr. (União-BA) - Sim

Lídice da Mata (PSB-BA) - Não

Márcio Marinho (Republicanos-BA) - Sim

Mário Negromonte J (PP-BA) - Não

Otto Alencar Filho (PSD-BA) - Não

Pastor Isidório (Avante-BA) - Sim

Paulo Azi (União-BA) - Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA) - Não

Raimundo Costa (Podemos-BA) - Abstenção

Ricardo Maia (MDB-BA) - Não

Roberta Roma (PL-BA) - Sim

Rogéria Santos (Republicanos-BA) - Sim

Valmir Assunção (PT-BA) - Não

Waldenor Pereira (PT-BA) - Não

Zé Neto (PT-BA) - Não

Ceará

AJ Albuquerque (PP-CE) - Sim

André Fernandes (PL-CE) - Sim

André Figueiredo (PDT-CE) - Não

Célio Studart (PSD-CE) - Não

Danilo Forte (União-CE) - Sim

Dayany Bittencourt (União-CE) - Sim

Dr. Jaziel (PL-CE) - Sim

Enf. Ana Paula (Podemos-CE) - Não

Fernanda Pessôa (União-CE) - Não

José Guimarães (PT-CE) - Não

Júnior Mano (PSB-CE) - Não

Leônidas Cristino (PDT-CE) - Não

Luiz Gastão (PSD-CE) - Sim

Luizianne Lins (PT-CE) - Não

Matheus Noronha (PL-CE) - Sim

Mauro Benevides Fo. (PDT-CE) - Não

Moses Rodrigues (União-CE) - Ausente

Nelinho Freitas (MDB-CE) - Não

Robério Monteiro (PDT-CE) - Não

Yury do Paredão (MDB-CE) - Não

Distrito Federal

Alberto Fraga (PL-DF) - Sim

Bia Kicis (PL-DF) - Sim

Erika Kokay (PT-DF) - Não

Fred Linhares (Republicanos-DF) - Sim

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) - Sim

Prof. Reginaldo V. (PV-DF) - Não

Rafael Prudente (MDB-DF) - Sim

Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) - Não

Espírito Santo

Amaro Neto (Republicanos-ES) - Sim

Da Vitoria (PP-ES) - Sim

Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) - Sim

Evair de Melo (PP-ES) - Sim

Gilson Daniel (Podemos-ES) - Sim

Gilvan da Federal (PL-ES) - Sim

Helder Salomão (PT-ES) - Não

Jack Rocha (PT-ES) - Não

Messias Donato (Republicanos-ES) - Sim

Paulo Folletto (PSB-ES)



Goiás

Adriano do Baldy (PP-GO) - Sim

Célio Silveira (MDB-GO) - Sim

Daniel Agrobom (PL-GO) - Sim

Del. Adriana A. (PT-GO) - Não

Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO) - Sim

Dr.Zacharias Calil (União-GO) - Sim

Flávia Morais (PDT-GO) - Ausente

Gustavo Gayer (PL-GO) - Sim

Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO) - Sim

José Nelto (União-GO) - Ausente

Lêda Borges (PSDB-GO) - Sim

Magda Mofatto (PRD-GO) - Sim

Marussa Boldrin (MDB-GO) - Sim

Professor Alcides (PL-GO) - Sim

Rubens Otoni (PT-GO) - Não

Samuel Santos (Podemos-GO) - Sim

Silvye Alves (União-GO) - Sim

Maranhão

Allan Garcês (PP-MA) - Sim

Aluisio Mendes (Republicanos-MA) - Sim

Amanda Gentil (PP-MA) - Não

Cleber Verde (MDB-MA) - Abstenção

Detinha (PL-MA) - Sim

Duarte Jr. (PSB-MA) - Não

Fábio Macedo (Podemos-MA) - Não

Hildo Rocha (MDB-MA) - Não

Josimar Maranhãozi (PL-MA) - Sim

Josivaldo JP (PSD-MA) - Sim

Junior Lourenço (PL-MA) - Sim

Juscelino Filho (União-MA) - Não

Márcio Jerry (PCdoB-MA) - Não

Marreca Filho (PRD-MA) - Sim

Pastor Gil (PL-MA) - Sim

Pedro Lucas F. (União-MA) - Sim

Rubens Pereira Jr. (PT-MA) - Não

Mato Grosso

Coronel Assis (União-MT) - Sim

Coronel Fernanda (PL-MT) - Sim

Emanuel Pinheiro N (MDB-MT) - Não

Fabio Garcia (União-MT) - Sim

José Medeiros (PL-MT) - Sim

Juarez Costa (MDB-MT) - Sim

Nelson Barbudo (PL-MT) - Sim

Rodrigo da Zaeli (PL-MT) - Sim



Mato Grosso do Sul

Beto Pereira (PSDB-MS) - Sim

Camila Jara (PT-MS) - Não

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) - Sim

Dr. Luiz Ovando (PP-MS) - Sim

Geraldo Resende (PSDB-MS) - Não

Marcos Pollon (PL-MS) - Sim

Rodolfo Nogueira (PL-MS) - Sim

Vander Loubet (PT-MS) - Não

Minas Gerais

Ana Paula Leão (PP-MG) - Sim

Ana Pimentel (PT-MG) - Não

Bruno Farias (Avante-MG) - Sim

Célia Xakriabá (PSOL-MG) - Não

Dandara (PT-MG) - Não

Delegada Ione (Avante-MG) - Sim

Delegado Marcelo (União-MG) - Sim

Diego Andrade (PSD-MG) - Sim

Dimas Fabiano (PP-MG) - Sim

Domingos Sávio (PL-MG) - Sim

Dr. Frederico (PRD-MG) - Sim

Duda Salabert (PDT-MG) - Não

Emidinho Madeira (PL-MG) - Sim

Eros Biondini (PL-MG) - Sim

Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) - Sim

Fred Costa (PRD-MG) - Sim

Gilberto Abramo (Republicanos-MG) - Sim

Greyce Elias (Avante-MG) - Sim

Hercílio Diniz (MDB-MG) - Sim

Igor Timo (PSD-MG) - Sim

Junio Amaral (PL-MG) - Sim

Lafayette Andrada (Republicanos-MG) - Sim

Leonardo Monteiro (PT-MG) - Não

Lincoln Portela (PL-MG) - Sim

Luis Tibé (Avante-MG) - Sim

Luiz Fernando (PSD-MG) - Não

Marcelo Álvaro (PL-MG) - Sim

Mário Heringer (PDT-MG) - Não

Mauricio do Vôlei (PL-MG) - Sim

Miguel Ângelo (PT-MG) - Não

Misael Varella (PSD-MG) - Sim

Nely Aquino (Podemos-MG) - Sim

Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - Sim

Nikolas Ferreira (PL-MG) - Sim

Odair Cunha (PT-MG) - Não

Padre João (PT-MG) - Não

Patrus Ananias (PT-MG) - Não

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - Sim

Paulo Guedes (PT-MG) - Não

Pedro A ihara (PRD-MG) - Sim

Pinheirinho (PP-MG) - Sim

Rafael Simoes (União-MG) - Sim

Reginaldo Lopes (PT-MG) - Não

Rodrigo de Castro (União-MG) - Sim

Rogério Correia (PT-MG) - Não

Rosângela Reis (PL-MG) - Sim

Samuel Viana (Republicanos-MG) - Sim

Stefano Aguiar (PSD-MG) - Sim

Weliton Prado (Solidariedade-MG) - Sim

Zé Silva (Solidariedade-MG) - Sim

Zé Vitor (PL-MG) - Sim



Pará

Airton Faleiro (PT-PA) - Não

Andreia Siqueira (MDB-PA) - Não

Antônio Doido (MDB-PA) - Não

Del. Éder Mauro (PL-PA) - Sim

Delegado Caveira (PL-PA) - Sim

Dilvanda Faro (PT-PA) - Não

Dra. Alessandra H. (MDB-PA) - Sim

Joaquim Passarinho (PL-PA) - Sim

José Priante (MDB-PA) - Não

Júnior Ferrari (PSD-PA) - Sim

Keniston Braga (MDB-PA) - Não

Olival Marques (MDB-PA) - Sim

Pastor Claudio Mar (União-PA) - Sim

Raimundo Santos (PSD-PA) - Sim

Paraíba

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - Sim

Cb Gilberto Silva (PL-PB) - Sim

Damião Feliciano (União-PB) - Não

Gervásio Maia (PSB-PB) - Não

Luiz Couto (PT-PB) - Não

Mersinho Lucena (PP-PB) - Sim

Romero Rodrigues (Podemos-PB) - Sim

Ruy Carneiro (Podemos-PB) - Sim

Wellington Roberto (PL-PB) - Sim

Wilson Santiago (Republicanos-PB) - Sim

Paraná

Aliel Machado (PV-PR) - Não

Beto Richa (PSDB-PR) - Sim

Carol Dartora (PT-PR) - Não

Del. Matheus L. (União-PR) - Sim

Diego Garcia (Republicanos-PR) - Sim

Dilceu Sperafico (PP-PR) - Sim

Felipe Francischin (União-PR) - Sim

Filipe Barros (PL-PR) - Sim

Geraldo Mendes (União-PR) - Sim

Giacobo (PL-PR) - Sim

Lenir de Assis (PT-PR) - Não

Luciano Alves (PSD-PR) - Sim

Luciano Ducci (PSB-PR) - ausente

Luisa Canziani (PSD-PR) - Sim

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) - Sim

Luiz Nishimori (PSD-PR) - Sim

Padovani (União-PR) - Sim

Paulo Litro (PSD-PR) - Sim

Pedro Lupion (PP-PR) - Sim

Reinhold Stephanes (PSD-PR) - Sim

Ricardo Barros (PP-PR) - Sim

Rodrigo Estacho (PSD-PR) - Sim

Sargento Fahur (PSD-PR) - Sim

Sergio Souza (MDB-PR) - Sim

Tadeu Veneri (PT-PR) - Não

Tião Medeiros (PP-PR) - Sim

ToninhoWandscheer (PP-PR) - Sim

Vermelho (PP-PR) - Sim

Welter (PT-PR) - Não

Zeca Dirceu (PT-PR) - Não

Pernambuco

André Ferreira (PL-PE) - Sim

Augusto Coutinho (Republicanos-PE) - Sim

Carlos Veras (PT-PE) - Não

Clarissa Tércio (PP-PE) - Sim

Clodoaldo Magalhãe (PV-PE) - Não

Coronel Meira (PL-PE) - Sim

Eduardo da Fonte (PP-PE) - Sim

Eriberto Medeiros (PSB-PE) - Não

Felipe Carreras (PSB-PE) - Não

Fernando Coelho (União-PE) - Não

Fernando Monteiro (Republicanos-PE) - Não

Fernando Rodolfo (PL-PE) - Sim

Lucas Ramos (PSB-PE) - Não

Luciano Bivar (União-PE) - Não

Lula da Fonte (PP-PE) - Sim

Maria Arraes (Solidariedade-PE) - Não

Mendonça Filho (União-PE) - Sim

Ossesio Silva (Republicanos-PE) - Sim

Pastor Eurico (PL-PE) - Sim

Pedro Campos (PSB-PE) - Não

Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - Não

Túlio Gadêl ha (Rede-PE) - Não

Waldemar Oliveira (Avante-PE) - Sim



Piauí

Átila Lira (PP-PI) - Sim

Castro Neto (PSD-PI) - Não

Dr. Francisco (PT-PI) - Não

Flávio Nogueira (PT-PI) - Não

Florentino Neto (PT-PI) - Não

Jadyel Alencar (Republicanos-PI) - Sim

Julio Arcoverde (PP-PI) - Sim

Júlio Cesar (PSD-PI) - Não

Marcos A. Sampaio (PSD-PI) - Não

Merlong Solano (PT-PI) - Não

Rio de Janeiro

Altineu Côrtes (PL-RJ) - Sim

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) - Sim

Bandeira de Mello (PSB-RJ) - Não

Bebeto (PP-RJ) - Sim

Benedita da Silva (PT-RJ) - Não

Caio Vianna (PSD-RJ) - Sim

Carlos Jordy (PL-RJ) - Sim

Chico Alencar (PSOL-RJ) - Não

Chris Tonietto (PL-RJ) - Sim

Dani Cunha (União-RJ) - Sim

Daniela Waguinho (União-RJ) - Não

Delegado Ramagem (PL-RJ) - Sim

Dimas Gadelha (PT-RJ) - Não

Doutor Luizinho (PP-RJ) - Sim

Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) - Não

General Pazuello (PL-RJ) - Sim

Glauber Braga (PSOL-RJ) - Não

Gutemberg Reis (MDB-RJ) - Sim

Helio Lopes (PL-RJ) - Sim

Hugo Leal (PSD-RJ) - Sim

Jandira Feghali (PCdoB-RJ) - Não

Jorge Braz (Republicanos-RJ) - SimJ

ulio Lopes (PP-RJ) - Sim

Juninho do Pneu (União-RJ) - Sim

Laura Carneiro (PSD-RJ) - Não

Lindbergh Farias (PT-RJ) - Não

Luciano Vieira (Republicanos-RJ)

Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ) - Sim

Luiz Lima (Novo-RJ) - Sim

LuizAntônioCorrêa (PP-RJ) - Sim

Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) - Sim

Marcos Soares (União-RJ) - Sim

Marcos Tavares (PDT-RJ) - Não

Max Lemos (PDT-RJ) - Não

Murillo Gouvea (União-RJ) - Sim

Otoni de Paula (MDB-RJ) - Sim

Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) - Não

Pedro Paulo (PSD-RJ) - Não

Reimont (PT-RJ) - Não

Ricardo Abrão (União-RJ) - Sim

Roberto Monteiro (PL-RJ) - Sim

Sargento Portugal (Podemos-RJ) - Sim

Soraya Santos (PL-RJ) - Sim

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) - Sim

Talíria Petrone (PSOL-RJ) - Não

Tarcísio Motta (PSOL-RJ) - Não

Rio Grande do Norte

Benes Leocádio (União-RN) - Sim

Carla Dickson (União-RN) - Sim

Fernando Mineiro (PT-RN) - Não

General Girão (PL-RN) - Sim

João Maia (PP-RN) - Sim

Natália Bonavides (PT-RN) - Não

Robinson Faria (PP-RN) - Sim

Sgt. Gonçalves (PL-RN) - Sim



Rio Grande do Sul

Afonso Hamm (PP-RS) - Sim

Afonso Motta (PDT-RS) - Não

Alceu Moreira (MDB-RS) - Sim

Any Ortiz (Cidadania-RS) - Sim

Bibo Nunes (PL-RS) - Sim

Bohn Gass (PT-RS) - Não

Covatti Filho (PP-RS) - Sim

Daiana Santos (PCdoB-RS) - Não

Daniel Trzeciak (PSDB-RS) - Sim

Danrlei (PSD-RS) - Sim

Denise Pessôa (PT-RS) - Não

FernandaMelchionna (PSOL-RS) - Não

Franciane Bayer (Republicanos-RS) - Sim

Giovani Cherini (PL-RS) - Sim

Heitor Schuch (PSB-RS) - Não

Lindenmeyer (PT-RS) - Não

Lucas Redecker (PSDB-RS) - Sim

Luiz Carlos Busato (União-RS) - Sim

Marcel van Hattem (Novo-RS) - Sim

Marcelo Moraes (PL-RS) - Sim

Márcio Biolchi (MDB-RS) - Sim

Marcon (PT-RS) - Não

Maria do Rosário (PT-RS) - Não

Mauricio Marcon (Podemos-RS) - Sim

Osmar Terra (PL-RS) - Sim

Paulo Pimenta (PT-RS) - Não

Pedro Westphalen (PP-RS) - Sim

Pompeo de Mattos (PDT-RS) - Não

Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) - Sim

Rondônia

Cel. Chrisóstomo (PL-RO) - Sim

Cristiane Lopes (União-RO) - Sim

Dr Fernando Máximo (União-RO) - Sim

Lucio Mosquini (MDB-RO) - Sim

Maurício Carvalho (União-RO) - Sim

Rafael Fera (Podemos-RO) - Sim

Silvia Cristina (PP-RO) - Sim

Thiago Flores (Republicanos-RO) - Sim

Roraima

Albuquerque (Republicanos-RR) - Sim

Def. Stélio Dener (Republicanos-RR) - Sim

Duda Ramos (MDB-RR) - Não

Gabriel Mota (Republicanos-RR) - Sim

Helena Lima (MDB-RR) - ausente

Nicoletti (União-RR) - Sim

Pastor Diniz (União-RR) - Sim

Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) - Sim





Santa Catarina

Sanderson (PL-RS) - Sim

Zucco (PL-RS) - Sim

Ana Paula Lima (PT-SC) - Não

Caroline de Toni (PL-SC) - Sim

Cobalchini (MDB-SC) - Sim

Daniel Freitas (PL-SC) - Sim

Daniela Reinehr (PL-SC) - Sim

Fabio Schiochet (União-SC) - Sim

Geovania de Sá (PSDB-SC) - Sim

Gilson Marques (Novo-SC) - Sim

Ismael (PSD-SC) - Sim

Jorge Goetten (Republicanos-SC) - Sim

Julia Zanatta (PL-SC) - Sim

Luiz F. Vampiro (MDB-SC) - Sim

Pedro Uczai (PT-SC) - Não

Pezenti (MDB-SC) - Sim

Ricardo Guidi (PL-SC) - Sim

Zé Trovão (PL-SC) - Sim



Sergipe

Delegada Katarina (PSD-SE) - Sim

Fabio Reis (PSD-SE) - Sim

Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) - Sim

Icaro de Valmir (PL-SE) - Sim

João Daniel (PT-SE) - Não

Rodrigo Valadares (União-SE) - Sim

Thiago de Joaldo (PP-SE) - Sim

Yandra Moura (União-SE) - Sim





São Paulo

Adilson Barroso (PL-SP) - Sim

Adriana Ventura (Novo-SP) - Sim

Alencar Santana (PT-SP) - Não

Alex Manente (Cidadania-SP) - Sim

Alfredinho (PT-SP) - Não

Arlindo Chinaglia (PT-SP) - Não

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - Sim

Baleia Rossi (MDB-SP) - Não

Bruno Ganem (Podemos-SP) - Abstenção

Capitão Augusto (PL-SP) - Sim

Carlos Sampaio (PSD-SP) - Sim

Carlos Zarattini (PT-SP) - Não

Celso Russomanno (Republicanos-SP) - Sim

Cezinha Madureira (PSD-SP) - Sim

David Soares (União-SP) - Sim

Del. Bruno Lima (PP-SP) - Sim

Delegado Bilynskyj (PL-SP) - Sim

Delegado da Cunha (PP-SP) - Sim

Delegado Palumbo (MDB-SP) - Sim

Douglas Viegas (União-SP) - Sim

Ely Santos (Republicanos-SP) - Sim

Erika Hilton (PSOL-SP) - Não

Fábio Teruel (MDB-SP) - Não

Fausto Pinato (PP-SP) - Não

Felipe Becari (União-SP) - Sim

GilbertoNascimento (PSD-SP) - Sim

Guilherme Boulos (PSOL-SP) - Não

Ivan Valente (PSOL-SP) - Não

Jefferson Campos (PL-SP) - Sim

Jilmar Tatto (PT-SP) - Não

João Cury (MDB-SP) - Sim

Juliana Cardoso (PT-SP) - Não

Kiko Celeguim (PT-SP) - Não

Kim Kataguiri (União-SP) - Sim

Luiz Carlos Motta (PL-SP) - Sim

Luiz P.O Bragança (PL-SP) - Sim

Luiza Erundina (PSOL-SP) - Não

Marangoni (União-SP) - Sim

Marcio Alvino (PL-SP) - Sim

Marcos Pereira (Republicanos-SP) - Sim

Maria Rosas (Republicanos-SP) - Sim

Mario Frias (PL-SP) - Sim

Mauricio Neves (PP-SP) - Sim

Miguel Lombardi (PL-SP) - Sim

Mis. José Olimpio (PL-SP) - Sim

Nilto Tatto (PT-SP) - Não

Orlando Silva (PCdoB-SP) - Não

Paulinho da Força (Solidariedade-SP) - Sim

Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) - Não

Paulo Freire Costa (PL-SP) - Sim

Pr.Marco Feliciano (PL-SP) - Sim

Professora Luciene (PSOL-SP) - Não

Renata Abreu (Podemos-SP) - Abstenção

Ribamar Silva (PSD-SP) - Sim

Ricardo Salles (Novo-SP) - Sim

Rodrigo Gambale (Podemos-SP) - Sim

Rosana Valle (PL-SP) - Sim

Rosangela Moro (União-SP) - Sim

Rui Falcão (PT-SP) - Não

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - Não

Saulo Pedroso (PSD-SP) - Sim

Simone Marquetto (MDB-SP) - Sim

Tabata Amaral (PSB-SP) - Não

Tiririca (PL-SP) - Sim

Vicentinho (PT-SP) - Não

Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) - Sim

Vitor Lippi (PSDB-SP) - Sim



Tocantins

Alexandre Guimarães (MDB-TO) - Sim

Antonio Andrade (Republicanos-TO) - Sim

Carlos Gaguim (União-TO) - Sim

Eli Borges (PL-TO) - Sim

Filipe Martins (PL-TO) - Sim

Ricardo Ayres (Republicanos-TO) - Sim

Tiago Dimas (Podemos-TO) - Sim

Vicentinho Júnior (PP-TO) - Sim

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)