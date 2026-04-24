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POLÍTICA

Gilmar Mendes pede desculpas por citar homossexualidade como ofensa a Zema

A declaração do ministro ocorreu após Romeu Zema publicar um vídeo de fantoches representando magistrados e envolvendo o caso Master

"Desculpo-me pelo erro. E reitero o que está certo", disse o ministro no X (antigo Twitter). - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu desculpas após ter feito uma comparação citando o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

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Ao justificar a inclusão de Zema no inquérito das fakes news, o ministro usou como exemplo uma situação que ele não iria gostar e disse: "Imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo?".

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Depois de ser entrevistado pelas jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg no CB.Poder nessa quinta-feira (23/04), o decano declarou em postagem da rede social X que errou. "Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema", disse Gilmar Mendes. "Desculpo-me pelo erro. E reitero o que está certo", concluiu.

À relação entre Zema e Gilmar Mendes esquentou, após o ex-governador publicar um vídeo nas redes sociais, em que fantoches representando Mendes e Dias Toffoli conversam sobre o caso do Banco Master.

A publicação não agradou e Mendes solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fakes News, que incluísse o nome de Zema no processo.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 24/04/2026 09:12 / atualizado em 24/04/2026 10:37
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