Zanin autoriza PF a investigar ministro Moura Ribeiro, do STJ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin deu permissão para que a Polícia Federal (PF) investigue formalmente o ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão, tomada em 29 de maio, insere o magistrado na Operação Sisamnes, que apura um suposto esquema de comercialização de decisões judiciais. Esta é a primeira vez que um ministro do STJ se torna alvo direto desde que a operação foi deflagrada, em novembro de 2024.
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A investigação busca esclarecer um suposto favorecimento em decisões de Moura Ribeiro ao lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e sua esposa, a advogada Miriam Ribeiro. Embora a PF afirme que ainda não há provas da participação direta do magistrado, Zanin considerou “razoável e proporcional” aprofundar as apurações para verificar o eventual envolvimento de assessores ou do próprio integrante da Corte.
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Entre as medidas já autorizadas está a quebra dos sigilos bancário e fiscal de servidores do gabinete, parentes e pessoas próximas ao magistrado durante o período investigado. As diligências também incluem o mapeamento do fluxo financeiro de empresas e pessoas físicas ligadas a processos em que o ministro decidiu a favor de Mirian Gonçalves.
Paralelamente, o presidente do STJ, Herman Benjamin, terá de enviar todas as apurações administrativas instauradas contra assessores do gabinete entre 2019 e 2026.
As suspeitas fazem parte de uma apuração mais ampla sobre uma organização criminosa que teria atuado no Tribunal entre 2019 e dezembro de 2023. Em maio, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nove pessoas pelo esquema, incluindo o lobista Andreson Gonçalves e ex-servidores da Corte.
A PGR já rastreou o repasse de R$ 4 milhões de uma empresa de Andreson para uma firma pertencente à esposa de um servidor do STJ, efetuado entre 2021 e 2023.
No gabinete de Moura Ribeiro, o foco recai sobre um ex-funcionário que atuou como assistente de Plenário por cerca de cinco meses, entre janeiro e junho de 2019, quando acabou exonerado por atuação irregular a pedido do próprio ministro.
Segundo as investigações, o esquema consistia na antecipação de minutas (rascunhos) de decisões de ministros para lobistas e empresários do agronegócio. O lobista Andreson é apontado como a peça central que utilizava esses documentos para pressionar interessados e exigir pagamentos indevidos, contando com o apoio de servidores que acessavam o sistema interno do Tribunal e repassavam informações sigilosas.
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