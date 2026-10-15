Do Detran à PF: investigação expõe suspeita de proteção estatal ao crime organizado no Rio

Uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões por meio de empresas do setor de combustíveis no Rio de Janeiro é suspeita de utilizar estruturas do poder público para garantir proteção institucional, obter informações privilegiadas e assegurar a continuidade de atividades ilícitas. É o que aponta a Polícia Federal em investigação que levou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a determinar, nesta quinta-feira (15/10), uma série de medidas cautelares contra integrantes do grupo.

A decisão revela uma estrutura que, segundo os investigadores, não se limitava à lavagem de dinheiro e à exploração irregular de postos de combustíveis. O esquema contaria com um núcleo político-institucional responsável pela articulação com agentes públicos, indicação de pessoas para cargos estratégicos e obtenção de proteção administrativa e policial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Escrivão da PF é investigado por suspeita de vazar operação a esquema bilionário

Para a PF, a organização mantinha uma divisão de tarefas destinada à “obtenção de vantagens ilícitas por meio da exploração econômica de postos de combustíveis, lavagem de capitais, direcionamento de contratos públicos e cooptação de agentes públicos”.

Um dos principais nomes identificados pela investigação é Márcio Correia de Oliveira, conhecido como “Márcio Canella”, apontado como articulador político do grupo e aliado do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo a Polícia Federal, sua influência teria sido utilizada para viabilizar a ocupação de cargos estratégicos na administração pública por pessoas alinhadas aos interesses da organização.

O investigado também aparece em registros manuscritos que indicariam repasses financeiros periódicos em seu benefício. Entre os materiais apreendidos, os agentes encontraram uma agenda com referências a “Emendas”, “Pedro” e “Mota”, consideradas pelos investigadores indícios de sua atuação na sustentação política do esquema.

As suspeitas também alcançam antigos dirigentes de órgãos estaduais. Marcus Vinicius Amim Fernandes, ex-secretário de Polícia Civil e ex-presidente do Detran do Rio de Janeiro, é apontado como possível operador institucional da organização, responsável por proporcionar proteção administrativa e policial ao grupo.

Nos documentos, a PF identificou movimentações financeiras envolvendo a empresa Mamim Consultoria Ltda., que teria sido utilizada para receber valores incompatíveis com suas atividades declaradas. Anotações apreendidas também apontariam pagamentos recorrentes ao ex-dirigente. Glaucio Paz da Silva, delegado que sucedeu Amim na presidência do Detran, aparece como possível destinatário de recursos provenientes dos postos de combustíveis investigados.

A atuação do grupo também teria alcançado órgãos responsáveis pela fiscalização de estabelecimentos comerciais. Conforme a decisão, servidores vinculados ao Procon e à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedecon) repassariam antecipadamente informações sobre operações fiscalizatórias, permitindo que os integrantes da organização adotassem medidas para evitar autuações e prejuízos aos empreendimentos.

Entre os investigados estão Edvaldo Ferreira Borges, conhecido como “Biscoito”, e Luiz Ricardo Estevam Lima, chamado de “Tchetcheco Trindade”, apontados como responsáveis pelo fornecimento de informações reservadas.