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FIM DA ESCALA 6X1

Rui Costa garante presença de Lula na promulgação do fim da escala 6x1

Coordenador político da campanha de reeleição destaca envolvimento pessoal do presidente na proposta e afirma que Lula comparecerá à solenidade independentemente da data definida pelo Senado.

Todos os atos do governo terão de passar pela Casa Civil, de Rui Costa - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Todos os atos do governo terão de passar pela Casa Civil, de Rui Costa - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz questão de participar pessoalmente da promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas. A garantia foi dada por Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, senador eleito e integrante da coordenação política da campanha de reeleição do petista, em declaração a jornalistas.

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Segundo Costa, a presença de Lula na solenidade é uma prioridade, independentemente do dia escolhido pelo Congresso Nacional para formalizar a medida. “Quem promulga é o Senado, não é o Executivo. Então, se o Senado confirmar amanhã, o presidente participará. Se confirmar segunda, o presidente participará”, afirmou o coordenador a jornalistas.

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De acordo com Rui Costa, o envolvimento direto de Lula na pauta explica a decisão de acompanhar pessoalmente a promulgação. Para o coordenador da campanha, a mudança na jornada de trabalho representa uma conquista de grande relevância para a população e merece a presença do presidente no ato oficial. “Ele se envolveu pessoalmente e ele faz questão de estar nesse momento histórico para os trabalhadores presente nessa promulgação”, declarou Costa.

A participação de Lula deverá ser encaixada em uma agenda movimentada, que inclui compromissos de campanha em Minas Gerais, preparação para o debate da Band, atividades no Rio de Janeiro e gravações eleitorais. Rui Costa adiantou que o presidente tem compromissos previamente organizados, mas ressaltou que a data da promulgação será considerada no planejamento da agenda. Segundo o ex-ministro, a agenda de campanha dos próximos dias inclui viagens a Minas Gerais, preparação para debates em Brasília e compromissos oficiais no Rio de Janeiro.

A matéria é considerada prioritária para a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi votada cinco meses após ter chegado ao Senado, a menos de duas semanas do 2° turno das eleições. Foram cinco sessões de discussão, assim como manda o regimento.

Durante a conversa com jornalistas, Rui Costa também comentou a proposta de criação do Ministério da Segurança Pública. O coordenador afirmou que a definição de nomes para a pasta deverá ocorrer somente depois da formalização das medidas necessárias à sua criação.

“Primeiro você vota, ele materializa, determina as tomadas de medidas burocráticas administrativas para a criação do ministério e aí abre os dias para ele pensar em nomes”, explicou.
Costa ponderou que a estruturação de um novo ministério exige planejamento administrativo e análise jurídica, especialmente diante das limitações previstas na legislação eleitoral.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Raphaela Peixoto e Francisco Artur de Lima
postado em 15/10/2026 17:32 / atualizado em 15/10/2026 17:37
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