PF faz buscas contra ex-secretário do STJ por suspeita de vazamentos

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: PF / Divulgação)

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta segunda-feira (19/10), mandados de busca e apreensão contra Humberto Fontoura Pradera, ex-secretário de Tecnologia da Informação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é investigado sob suspeita de compartilhar antecipadamente informações sobre processos em tramitação na Corte com o advogado Willer Tomaz. Pradera foi exonerado do cargo na semana passada. Até o momento, os dois não haviam se manifestado sobre as suspeitas.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e representa a primeira medida desse tipo no aprofundamento das apurações envolvendo o advogado. A investigação ganhou novos desdobramentos depois que a PF encaminhou ao Supremo, em 8 de outubro, um relatório sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Willer Tomaz e sua relação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República.

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Embora a diligência desta segunda-feira não envolva o cumprimento de mandados contra Flávio Bolsonaro, a medida tem como base o mesmo relatório policial que apontou vínculos entre o parlamentar e o advogado. No documento, os investigadores também descreveram conversas entre Tomaz e Pradera que indicariam o acesso antecipado do advogado ao conteúdo de votos e decisões judiciais ainda não formalizados.

Um dos episódios citados pela PF envolve o envio de uma fotografia da tela de um computador por Pradera a Willer Tomaz. Na imagem, segundo os investigadores, aparecia um documento jurídico de 17 páginas com uma conclusão pelo não conhecimento de recursos especiais. A polícia avaliou que a fotografia aparentava ter sido feita em ambiente de trabalho, diante do conteúdo exibido e da presença de um carimbo sobre a mesa.

O relatório também registra que Pradera teria explicado ao advogado o teor da decisão antes da assinatura de um ministro. Em uma das mensagens, após ser questionado por Tomaz sobre o número do processo, o ex-secretário respondeu: “essa tá no REsp 2122969”. Na sequência, comentou que a tutela teria perdido efeito em razão do julgamento. Para os investigadores, o diálogo indica o compartilhamento de conteúdo processual acompanhado de explicações sobre os possíveis efeitos da decisão.