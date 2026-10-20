Aliados de Flávio Bolsonaro convocam militância para fiscalizar urnas no 2º’ turno

Publicação da campanha de Flávio pede que os interessados ajudem a garantir "a transparência e a democracia" - (crédito: AFP)

Aliados do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) intensificaram a mobilização de apoiadores para atuar como fiscais de urna no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o próximo domingo (25/10).

O movimento tem sido divulgado em canais de militância ligados ao presidenciável, com o objetivo de ampliar a presença de voluntários nos locais de votação durante a disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Nas peças compartilhadas pelos apoiadores, a campanha convoca eleitores a participarem da fiscalização sob o argumento de garantir a transparência do processo eleitoral.

“Seja fiscal de urna voluntário no segundo turno”, diz o material, que traz a imagem de Flávio, o número 22 e a identificação do PL. A publicação também pede que os interessados ajudem a garantir “a transparência e a democracia”.

A estratégia prevê o cadastramento de voluntários por meio de uma plataforma identificada como “Fiscais do PL”, com inscrições abertas até sábado (24), véspera da votação. A iniciativa busca mobilizar a base bolsonarista na reta final da campanha, em meio à disputa acirrada pelo Palácio do Planalto.

Durante os últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados fizeram questionamentos às urnas eletrônicas, embora não tenham apresentado provas de fraudes capazes de comprometer os resultados eleitorais.