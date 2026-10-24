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Revelando investiga relação entre política armamentista e crime organizado

Último episódio da primeira temporada de "Revelando" aborda a flexibilização do acesso a armas e munições durante o governo Bolsonaro e os riscos da violência armada para famílias brasileiras

Novo epsodio do Revelando - (crédito: Reprodução/ Youtube)
Novo epsodio do Revelando - (crédito: Reprodução/ Youtube)

Um novo episódio da série investigativa Revelando, lançada neste sábado (24/10), às vésperas do segundo turno das eleições, fala sobre as políticas e propostas armamentistas da família Bolsonaro e seus efeitos sobre o fortalecimento do crime organizado. 

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Intitulado Uma Dor Familiar, o vídeo explica como a flexibilização do acesso às armas e munições fez caminho para que equipamentos adquiridos legalmente terminassem nas mãos de organizações criminosas. 

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Apresentado pela diretora geral e roteirista do projeto, Alessandra Orofino, o episódio também discute os riscos que a circulação de armas representa para as mulheres, crianças e famílias brasileiras. 

A escolha de Alessandra para apresentar este episódio carrega um forte apelo pessoal; ela conta que seu tio foi assassinado aos 22 anos em um assalto à mão armada, um trauma que marcou sua família e foi utilizado no vídeo para conectar como um exemplo do sofrimento real das famílias brasileiras por conta da violência armada. 

Esse é o último episódio da primeira temporada do projeto. Realizado em parceria pelo podcast Calma Urgente, o Instituto Conhecimento Liberta (ICL), a Mídia Ninja e o 342 Artes, o Revelando teve 9 episódios.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 24/10/2026 14:55
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