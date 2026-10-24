Revelando investiga relação entre política armamentista e crime organizado

Um novo episódio da série investigativa Revelando, lançada neste sábado (24/10), às vésperas do segundo turno das eleições, fala sobre as políticas e propostas armamentistas da família Bolsonaro e seus efeitos sobre o fortalecimento do crime organizado.

Intitulado Uma Dor Familiar, o vídeo explica como a flexibilização do acesso às armas e munições fez caminho para que equipamentos adquiridos legalmente terminassem nas mãos de organizações criminosas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apresentado pela diretora geral e roteirista do projeto, Alessandra Orofino, o episódio também discute os riscos que a circulação de armas representa para as mulheres, crianças e famílias brasileiras.

A escolha de Alessandra para apresentar este episódio carrega um forte apelo pessoal; ela conta que seu tio foi assassinado aos 22 anos em um assalto à mão armada, um trauma que marcou sua família e foi utilizado no vídeo para conectar como um exemplo do sofrimento real das famílias brasileiras por conta da violência armada.

Esse é o último episódio da primeira temporada do projeto. Realizado em parceria pelo podcast Calma Urgente, o Instituto Conhecimento Liberta (ICL), a Mídia Ninja e o 342 Artes, o Revelando teve 9 episódios.

Saiba Mais Política Lula chama campanha de Flávio Bolsonaro de "baixo nível" em ato no Rio

Lula chama campanha de Flávio Bolsonaro de "baixo nível" em ato no Rio Política TSE manda redes monitorarem Nikolas e Marçal com dados a cada seis horas

TSE manda redes monitorarem Nikolas e Marçal com dados a cada seis horas Política Nunes Marques destaca participação popular e organização das eleições

Nunes Marques destaca participação popular e organização das eleições Política Julian Assange, criador do WikiLeaks, declara apoio a Lula

Julian Assange, criador do WikiLeaks, declara apoio a Lula Política Como Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio, usou ligações com Collor e Calheiros para crescer no Congresso

Como Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio, usou ligações com Collor e Calheiros para crescer no Congresso Política Moraes determina quebra de sigilos de advogado ligado a Flávio Bolsonaro

Moraes determina quebra de sigilos de advogado ligado a Flávio Bolsonaro Política Lula e Flávio encerram campanhas neste sábado, confira as agendas

Lula e Flávio encerram campanhas neste sábado, confira as agendas Política Quem é Geraldo Alckmin, ex-rival que hoje é 'companheiro' e vice de Lula

Quem é Geraldo Alckmin, ex-rival que hoje é 'companheiro' e vice de Lula Política Em quais estados haverá eleição para governador no 2º turno e quais são os candidatos?

Em quais estados haverá eleição para governador no 2º turno e quais são os candidatos? Política Debate da Globo: quem ganhou e quem perdeu no último confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Debate da Globo: quem ganhou e quem perdeu no último confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro? Política Os principais momentos do debate entre Lula e Flávio na Globo



