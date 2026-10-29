InícioPolítica
FUGA DO BRASIL

Valdemar visita Bolsonaro e critica carta golpista divulgada por Flávio: "Não gostei"

Presidente do PL foi autorizado por Moraes a encontrar o ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar em Brasília; senador publicou o documento em que se diz "líder do Brasil" ao chegar aos EUA

Valdemar disse antes da visita que iria levar
Valdemar disse antes da visita que iria levar "muitas novidades" para Bolsonaro. "Contar como está toda a situação pra ele, vai dar tudo certo", afirmou a jornalistas - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, esteve na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (29/10). Ao chegar ao local, ele afirmou que pretendia atualizar o aliado sobre os últimos acontecimentos políticos. “Vou levar muitas novidades para ele, contar como está toda a situação pra ele , vai dar tudo certo”, disse a jornalistas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Questionado sobre a carta com teor golpista divulgada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ontem (28), após desembarcar em Miami, nos Estados Unidos, Valdemar foi enfático: “Não gostei”. O documento foi publicado pelo primogênito de Jair em meio à repercussão de sua saída do Brasil e reúne críticas às instituições brasileiras, questionamentos infundados sobre o resultado eleitoral e a promessa de liderar a oposição a partir do exterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente preso. A solicitação justificou a necessidade de um diálogo direto entre Bolsonaro e o dirigente partidário.

O ex-chefe do Executivo cumpre prisão domiciliar em Brasília após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista. Entre as medidas impostas pelo STF estão restrições à comunicação e ao uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. Em julho, Moraes havia proibido visitas com finalidade político-eleitoral até o encerramento das eleições.

A restrição foi adotada depois que Flávio divulgou nas redes sociais uma carta atribuída ao pai. Na ocasião, a decisão judicial considerou que a publicação poderia contrariar as medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 29/10/2026 09:43 / atualizado em 29/10/2026 09:49
x