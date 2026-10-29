Ex-sócio de Vorcaro, Augusto Lima é internado para cirurgia em Brasília

O empresário Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio de Daniel Vorcaro, chegou ao hospital DF Star, em Brasília, para realizar um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira (29/10). A informação foi confirmada ao Correio por uma fonte do hospital.
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Lima está entre os 15 indiciados pela Polícia Federal (PF) na investigação sobre supostas fraudes envolvendo o Banco Master e a tentativa de venda da instituição financeira ao Banco de Brasília (BRB). O banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa também integram a lista de investigados indiciados pela corporação.
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O relatório policial foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por analisar os elementos reunidos e decidir se apresenta denúncia. O indiciamento representa a conclusão da investigação policial sobre a existência de indícios de autoria e materialidade de crimes, mas não equivale a uma condenação.
Augusto Lima foi preso em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. Porém, acabou solto por decisão judicial, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. De acordo com a PF, ele integrava o chamado núcleo executivo-financeiro, responsável por transformar as diretrizes do grupo estratégico em operações concretas.
Segundo a investigação, as atividades envolviam a obtenção de bases de dados, a estruturação contábil e financeira, o acompanhamento de cessões e liquidações, a proposição de compras pelo BRB e a gestão de pendências com auditorias e órgãos de controle. O grupo também era composto por executivos e ex-diretores das duas instituições financeiras.
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