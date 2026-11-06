Fachin homologa delação de Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos

A deleção premiada homologada pelo Supremo foi inicialmente apresentada à Procuradoria-Geral da República pela defesa de Mansur - (crédito: Agência Senado )

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, homologou, nesta sexta-feira (6/11), o acordo de delação premiada de João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos. Alvo de buscas e apreensões da Polícia Federal em janeiro, o banqueiro é investigado por envolvimento em fraudes financeiras do Banco Master.

As irregularidades vêm sendo investigadas pela PF no âmbito da Compliance Zero, que apura fraudes financeiras no banco controlado por Daniel Vorcaro e a tentativa de compra da instituição pelo Banco de Brasília (BRB), banco público ligado do Distrito Federal.

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A proposta de delação premiada homologada por Fachin foi apresentada inicialmente à Procuradoria-Geral da República (PGR) pela defesa de Mansur. De acordo com fontes consultadas pelo Correio, o empresário tem informações sobre a localização de patrimônios e recursos avaliados em R$ 20 bilhões, pertencentes Vorcaro, que está preso em Brasília. Os recursos seriam de parte do patrimônio do banqueiro e de dinheiro enviado para contas no exterior.

A Reag foi liquidada pelo Banco Central por “graves violações” às normas que devem ser seguidas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Assim como a empresa de Mansur, o Banco Master também foi liquidado pela autoridade monetária.