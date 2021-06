Políticos enaltecem Marco Maciel em notas de pesar após morte neste sábado

AE Agência Estado

(crédito: Geraldo Magela/Senado )

A morte de Marco Maciel, vice-presidente da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, neste sábado, 12, em Brasília, aos 80 anos, levou uma gama de políticos a se manifestarem nas redes sociais. Antes de se tornar pessoa pública, ele atuava como advogado. O político também foi deputado, senador e governador de Pernambuco.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que conviveu por muitos anos com ele, se manifestou sobre a morte de Maciel. "Se me pedirem uma palavra para caracterizá-lo diria: lealdade. Viajei muito, sem preocupações. Marco exercia com competência e discrição as funções que lhe correspondiam. Deixa saudades".

Já o vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que Maciel fez política com extrema capacidade de negociação e dotado de um espírito público que contribuiu para o engrandecimento do Brasil.

Em nota, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que o vice-presidente foi um homem honrado, nasceu para servir na vida pública com vocação e dedicação exemplar. "A contemporânea da política brasileira teve nele um articulador mestre com discrição e humildade de um franciscano".

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi outro a manifestar pesar pela morte de Maciel, afirmando que ele foi um "homem de espirito público, aberto ao diálogo, um democrata".

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco,afirmou que "é com tristeza que recebo a notícia, neste sábado (13), do falecimento de Marco Maciel, que foi governador de Pernambuco, senador e vice-presidente da República no governo Fernando Henrique Cardoso. O pernambucano lutava há 7 anos contra o mal de Alzheimer. Sua partida inflige enorme perda para a política brasileira e a arte da conciliação. Meus sentimentos à sua família, amigos e admiradores."

Ibaneis Rocha, governador do DF emitiu nota: Com a morte de Marco Maciel, o Brasil perde mais que um exemplo de homem público. Ficamos sem uma importante voz de tolerância e sabedoria, virtudes tão em falta atualmente. Marco Maciel foi um dos líderes do País em um dos momentos mais turbulentos de nossa História. Vai fazer falta, mas que seu exemplo de conduzir a política e a vida pública pelo diálogo possa iluminar a todos nós.





O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM-GO) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), também se manifestaram sobre a morte, dizendo que receberam com pesar e tristeza a notícia do falecimento de Maciel, desejando solidariedade aos familiares.

Já o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) lamentou a morte do ex-presidente da República, dizendo que o País perdeu um dos homens públicos mais importantes e fundamentais para a redemocratização do Brasil. O político disse que aprendeu muito com Maciel, com quem conviveu desde o início da sua carreira na política.

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), definiu Maciel como "ser humano extraordinário" e dotado de uma inteligência e cultura excepcional.

*Com adição de mais informações