Cada um na sua

AC Ailim Cabral

(foto: Arquivo pessoal)

Você precisa mudar a dieta, seja para emagrecer, engordar, seja para ganhar massa muscular, mas não sabe ao certo quem procurar. Variações de peso por problemas de saúde devem ser tratados por qual especialista? Nutricionista e nutrólogo têm alguma diferença? Esses são apenas alguns dos questionamentos que podem passar pela cabeça de quem busca um profissional para cuidar da alimentação. As especialidades diretamente envolvidas são a nutrologia, a nutrição e a endocrinologia.

O nutrólogo Allan Ferreira, membro da Sociedade Brasileira de Nutrologia, explica que o profissional da sua área tem formação médica e se especializa no diagnóstico e tratamento de distúrbios alimentares, como compulsões, anorexia, deficiência de vitaminas e desnutrição. Ele conta que muitos se confundem e chegam ao seu consultório pedindo, além de possíveis diagnósticos e exames, dietas.

“É errado, apesar de muitos nutrólogos passarem dietas de gaveta. Existe um profissional que passou uma graduação se especializando na dietoterapia, e ele é muito mais qualificado para isso do que eu”, ressalta. Allan comenta que, sempre que se depara com um paciente no qual o tratamento inclui a dietoterapia, faz o encaminhamento para o nutricionista com o qual trabalha e acredita que, quanto mais os profissionais valorizarem os parceiros, maior benefício terá o paciente.

A nutricionista Amanda Brugger, coordenadora de Nutrição do Grupo Santa, corrobora o posicionamento de Allan e acrescenta que, na medicina moderna, cada vez mais o paciente é colocado como o protagonista de seu tratamento e, por isso, é tão necessário que busque o profissional correto para sua demanda.

Para ajudar os pacientes a compreenderem a diferença entre o nutrólogo e o nutricionista, Amanda faz a correlação com o psiquiatra e o psicólogo. “Do que você precisa, uma medicação para uma doença ou um terapeuta que auxilie na correção de um comportamento?”, questiona.

Allan faz uma associação semelhante. Compara a relação entre os profissionais com o ortopedista e o fisioterapeuta. Um deles dará o diagnóstico e apontará as terapias necessárias; o outro cuidará de uma das terapias em questão, de forma especializada.

Dieta personalizada

Amanda esclarece que, ao indicar uma dieta, além de todo o conhecimento da área da nutrição e alimentação, o nutricionista avaliará os objetivos do paciente, o histórico familiar e pessoal, a rotina, as condições socioambientais e até a crença e religião. Estudando todos esses aspectos, ele é capaz de prescrever uma dieta individualizada, levando em consideração, inclusive, o gosto do paciente e as chances de ele conseguir fazê-la.

“Como a alimentação é um ato tão natural, acredito que outros profissionais da saúde extrapolam as recomendações de saúde e indicam ‘dietas de gaveta’, baseadas em recomendações gerais e não personalizadas, como uma dieta deve ser”, justifica.

A dieta pode ser incrível, bem restritiva ou muito cheia de refeições para aumentar o peso ou massa, mas, se o paciente não gostar dos alimentos presentes no planejamento, ou se, por algum motivo ou dificuldade, não conseguir segui-la, ela não é uma boa terapia para aquela pessoa.

Amanda ressalta, ainda, que, na atual legislação, o nutricionista é o único profissional da saúde com competência para prescrever dietas alimentares.

A endocrinologia

Também associada à área da nutrição, além de diversos outros aspectos da saúde, a endocrinologia, muitas vezes, entra no rol das dúvidas sobre qual profissional buscar na hora de cuidar da alimentação.

A endocrinologista Patrícia Brunck esclarece que a sua especialidade é voltada para todos os cuidados que envolvem os hormônios, e muitas das doenças relacionadas à nutrição do paciente costumam estar associadas a alterações hormonais e metabólicas.

Esse é o caso da maquiadora Lorena Barros Soares de Assis, 33 anos. Com acompanhamento de endocrinologista e nutricionista conseguiu perder cerca de 15kg em cinco meses. Com dificuldade de perder peso depois de duas gestações, Lorena não entendia por que suas dietas não funcionavam. Ao buscar o acompanhamento com Patrícia, descobriu que estava pré-diabética, com falta de diversas vitaminas e baixa taxa de ferro.

As alterações hormonais estavam prejudicando a perda de peso e a saúde. Com a constatação, Lorena começou um tratamento médico e medicamentoso aliado à dieta passada pela nutricionista e conseguiu atingir seu objetivo. “Eu jamais imaginaria o que estava errado se não tivesse buscado a orientação médica correta”, destaca.

Existem diversas variações hormonais e doenças nas glândulas que podem causar a desarmonia na alimentação. O paciente pode não sentir fome, sentir fome o tempo todo e nunca ter a sensação da saciedade, entre outros distúrbios. O endocrinologista vai tratar as causas desses desequilíbrios e permitir que o paciente resolva o problema que está causando a perda ou o ganho excessivo de peso, mas fará o encaminhamento ao nutricionista, que ajudará o paciente a criar uma dieta que o ajude no processo.

“O endócrino trata as causas neuroendócrinas que acabam afetando todo o organismo, e orienta o paciente sobre como tratar as consequências metabólicas dessas doenças. Uma dessas formas de tratar é fazer uma dieta com nutricionista”, explica Patrícia.

Entre outras consequências, a endocrinologista trata doenças como diabetes, colesterol e triglicéridos altos. Também é responsável pela orientação de medicamentos e suplementos, para suprir necessidades do organismo. Mas, apesar das atribuições, Patrícia encontra diversos pacientes que chegam ao consultório pedindo dietas milagrosas.



O papel deles

Nutricionista – É o terapeuta dietético, utiliza a alimentação como foco de trabalho. Atua alinhando comportamento e alimentos e é o profissional da saúde encarregado e qualificado para prescrever dietas.

Nutrólogo – É o profissional médico que trabalha com o diagnóstico de tratamento de doenças e distúrbios relacionados à alimentação. O tratamento das doenças em questão, a depender, pode incluir encaminhamento para nutricionistas e endocrinologistas.

Endocrinologista – Especialidade médica voltada para o diagnóstico e tratamento de doenças e distúrbios hormonais e metabólicos, incluindo os relacionados à alimentação.