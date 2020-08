30 anos sem Cazuza!

MP Maria Paula

(foto: Editoria de arte)

O tempo não para... Outro dia, eu, adolescente, cantava euforicamente as músicas do garoto genial que usava as metáforas mais emblemáticas da parada!

“A sua piscina está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos...” Em minha tela mental, uma enorme piscina se abria, repleta de ricaços, bebendo scotch escocês e gastando rios de dinheiro ganhados às custas da exploração do trabalho alheio ou da simples corrupção deslavada.

O artista falava com clareza e poesia sobre os temas que angustiavam meu coração. Chorei muito quando ele se foi. A morte precoce, causada por aquela doença cruel que assombrou o mundo no fim do século passado.

O tempo passou e o valor artístico da obra de Cazuza só ficou ainda maior e mais atual. Hoje, às 20h, uma bela homenagem será feita e ele, pela ocasião dos 30 anos de sua passagem: a Live Viva Cazuza, que será transmitida por meio da plataforma do Overdriver Duo, no Facebook e YouTube.

Os artistas confirmados em ordem alfabética são: André Valle, Arnaldo Brandão, Bruno Gouveia e Carlos Coelho (Biquíni Cavadão), Dé Palmeira, Evandro Mesquita com a Blitz, Frejat, George Israel, Guto Goffi, Ivo Meirelles, Leo Jayme, Marilia Bessy, Marina Lima, Nani Dias, Nilo Romero, Overdriver Duo, Paulo Ricardo, Rodrigo Santos, Rogerio Flausino, Rogério Meanda, Sandra de Sá, Sideral e Toni Garrido. Além deles, temos em participação especial, na música Brasil, de Gal Costa, Elza Soares, Marcelo D2, Dudu Nobre, Nina Joory, Gabriel Konskier e Pepeu Gomes.

Que as belas melodias cobertas de admiração alcancem o nosso amado Cazuza, onde quer que ele esteja.