Volta com segurança

Aos poucos —bem aos poucos —0 o movimento está voltando nos estúdios onde são gravadas as novelasAmor sem igual, da Record, eAmor de mãeeSalve-se quem puder,da Globo. As produções adotaram diferentes modos de proteger elenco e equipe técnica do contágio por coronavírus e de não deixar os folhetins parados por mais tempo. A previsão da Record é de queAmor sem igualvolte a ser exibida em 24 de setembro. Já as tramas da Globo devem reestrear somente em 2021 —as reprises deHaja coração, às 19h, eA força do querer, às 21h, já foram anunciadas.

Por meio de sua área de comunicação, a Globo afirmou aoCorreioque está sendo realizado um controle, com uso de máscaras e higienização nos estúdios, além de testes nos profissionais. “O protocolo prevê restrição de cenas de contato físico. Mas, caso seja fundamental para a realização da obra, um comitê será acionado para avaliar as exceções do protocolo, discutir a viabilidade da cena e propor as soluções mais adequadas, que não coloquem em risco a saúde da equipe”, afirma a comunicação da emissora.

Quanto às histórias, a espinha dorsal de cada uma delas foi mantida. “O que mudou foi o como contar, porque os textos foram alterados, considerando o protocolo de segurança. No caso deAmor de mãe, uma novela realista, a covid-19 foi inserida na trama. No caso deSalve-se quem puder, uma novela com mais aventura e humor, a decisão foi por não inserir a pandemia na história.”

Mudança de hábitos

Na Record, a atenção também está voltada para garantir a segurança da equipe. Intérprete de Poderosa, a protagonista deAmor sem igual, a atriz Day Mesquita conta aoCorreioque a trama de Cristianne Fridman não falará sobre a pandemia e que o destino da personagem não foi alterado. Alterações somente no set e nos hábitos mesmo.

“Reformularam o complexo dos estúdios para segurança de todos. Já fizemos exames, todos estão de máscara e com todo o equipamento de proteção necessário. Hábitos, como a medição da temperatura na entrada, também foram implantados. As cabines de maquiagem e troca de figurino foram adequadas de forma que o uso seja feito individualmente e não é mais permitido o manuseio de folhas de papel”, detalha a atriz.

Duas perguntas// Day Mesquita

Como é reassumir o personagem depois dessa pausa?

Achei que estaria um pouco mais “enferrujada” em relação à personagem, mas, com as leituras, o jeito todo da Poderosa e toda a vivência que tive com a história vieram à tona. A personagem já tinha um desenho, um corpo muito bem formado, até porque já estávamos gravando há muito tempo, então, a ideia é resgatar o que já estava construído anteriormente. Mas claro que esse período de quarentena, em que também aproveitei para me aprofundar em estudos de interpretação e de autoconhecimento, trouxe mais ferramentas para minha vivência artística, que estão sendo utilizadas nessa volta aos estudos das cenas.

Como será o futuro recente das novelas sem cenas de contato físico?

Recebemos o texto já adaptado para que, na hora da gravação, não houvesse contato físico. Os planos de gravação, a direção e as intenções de interpretação das cenas já estão dando o tom necessário. Nas cenas que pediriam contato, como cenas de beijo, por exemplo, a tecnologia está nos ajudando com diferentes estratégias para que não haja o contato físico.

