Game e bate-papo

AI Adriana Izel VN Vinicius Nader

(foto: Dia Estudio/Divulgação)

A youtuber, influenciadora e cantora Samira Close estreia em 2 de setembro mais um programa do Multishow voltado para o espaço da emissora na internet: o canal oficial do YouTube. Ela estará à frente do Joystick da Samira, em que convida pessoas famosas para partidas de jogos de videogame, ao mesmo tempo, em que as entrevista. “Para mim, está sendo maravilhoso fazer o Joystick da Samira, estou conhecendo pessoas influentes da mídia, talentosas”, explica.

O que podemos esperar da atração?

O projeto tem o intuito de trazer new gamers, ou seja, pessoas que não costumam jogar ou que nunca jogaram. Isso faz com que outras pessoas, também não tão assíduas nesse mundo, possam se identificar e entender que podem fazer parte desse universo quando quiserem. Você não precisa ter técnicas, a proposta da atração é justamente a gente jogar, conversar e se divertir, e isso todos podem fazer.

Como tem sido esse período de quarentena para você?

No período de quarentena, temos dias bons e ruins, e dias que não sabemos se são bons ou ruins. Estamos vivendo um tempo que não é fácil. Aprendi a entender melhor isso e não me cobrar tanto. Sou uma pessoa privilegiada por poder estar em casa de forma segura e poder trabalhar daqui — infelizmente, sabemos que, para muitos, essa não é a realidade. Tento me manter bem para poder passar um conteúdo bacana para o meu público nas diferentes plataformas, na esperança por dias melhores.

Especial Lady Di

crédito: Reprodução da Internet

Amanhã, completam-se 23 anos da morte da Princesa Diana, que morreu num acidente de carro em Paris, na França. Como forma de lembrar da monarca, o canal National Geographic exibe hoje, a partir das 16h20, uma programação especial. Serão transmitidos programas que retratam a história de Diana a partir de diferentes momentos da vida da aristocrata britânica. A faixa começa com Lady Di: Suas últimas palavras, que reúne uma série de entrevistas secretas gravadas por um amigo próximo da princesa em nome do jornalista Andrew Morton. No fim do dia, às 19h30, o destaque é para o documentário A madrasta da Lady Di, biografia que retrata as duas figuras e a relação conturbada delas.

Próximo Capítulo indica

Todo domingo, desde o último dia 16, a HBO exibe às 22h a série Lovecraft Country, de Jordan Peele, Misha Green e J. J. Abrams. Se você ainda não assistiu, está na hora de colocar na lista. A produção, que terá uma temporada de 10 episódios, inspira-se na obra Território Lovecraft, de Matt Ruff, lançada em 2016, que acompanha a trajetória de Atticus (Jonathan Majors), um veterano de guerra que volta da Coreia para os Estados Unidos na década de 1950 para encontrar o pai, que está desaparecido. Como o próprio título induz, a história tem referência a Howard Phillips Lovecraft, o H. P. Lovecraft, escritor estadunidense conhecido no gênero de terror e fantasia — o que explica os elementos fantásticos e de horror. Mas é quando se aproxima da realidade que ganha ainda mais força, mostrando o racismo e a segregação racial da época nos EUA.

O que vem por aí

A partir de amanhã o Globoplay disponibiliza no streaming a novela A indomada

Na quarta-feira, a Netflix lança a temporada Churrasco de Chef’s table

Também é na quarta-feira que a TV Brasília estreia, à 0h30, o reality Os infiltrados